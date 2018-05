Bad Säckingen Stadt schafft zentrale Anlaufstelle für alle Mobilitätsfragen

In der Tourist-Info können die Bürger bald Fahrkarten kaufen, das Bürgerauto reservieren oder E-Bikes mieten.

Umweltfreundliche Mobilität wird in Bad Säckingen großgeschrieben. Mit der Einrichtung einer Mobilitätsagentur wird ein weiterer Mosaikstein zur Förderung nachhaltiger Mobilität gelegt. Der Gemeinderat gab in seiner Sitzung am Montagabend ein einstimmiges Votum zum Projekt ab.

Mobilität überschaubar zu machen, das ist laut Gabriele Wöhrle-Metzger, Referentin in der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung und Leiterin des Amts für Tourismus, das große Ziel der Mobilitätsagentur, die noch in diesem Jahr in der Waldshuter Straße 20 eingerichtet wird. Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember wird die Agentur dann von Montag bis Freitag durchgängig von 8 bis 17 Uhr (im Sommer bis 18 Uhr) der Bevölkerung ebenso Touristen und Gästen, zunächst für fünf Jahre, zur Verfügung stehen. Einheimische wie Gäste können sich dann an einer zentralen Stelle rund um die Mobilität in und um Bad Säckingen informieren.

Neben Fahrplanauskünften und Fahrscheinverkäufen werden unter anderem Informationen und Beratung betreffend Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Bürgerbusse und Bürgerauto, Car-Sharing, E-Car und E-Roller angeboten. Infos wird es zudem rund um die Mobilität mit dem Fahrrad sowie zu touristischen Angeboten im Zusammenhang mit dem ÖPNV geben. Zur aktuellen Fahrplansituation (Busse und Bahnen) werden Info-Tools sowohl innen wie im Außenbereich der Agentur angebracht.

An der Mobilitätsagentur beteiligen sich gemeinsam die Stadt Bad Säckingen, die Stadtwerke Bad Säckingen, die SBG SüdbadenBus GmbH, der Landkreis Waldshut und die WTV Waldshuter Tarifverbund GmbH. Franz Stortz (Grüne) bekundete, dass er die Agentur für sehr sinnvoll halte, zeige sie doch Wege, weg vom Auto hin zu alternativer Mobilität, auf. Der Stadtrat wollte jedoch noch wissen, wie es mit einer Beteiligung über die Grenze hinweg aussehe. Gabriele Wöhrle-Metzger betonte, dass eine Öffnung für Schweizer Partner möglich sei. "Es ist unser Ziel über die Grenze hinweg zu agieren", berichtete sie. Allerdings gäbe es noch etliche Dinge zu klären, bis eventuell eine ÖPNV-Verbindung zu Stande kommen könnte. Auch Bürgermeister Alexander Guhl erklärte, dass eine Ausweitung in die Schweiz angedacht sei. Die Stadt sei in Sachen grenzüberschreitender Mobilität im Gespräch mit betreffenden Stellen. Die Angelegenheit stehe jedoch vor großen Herausforderungen, betonte Bürgermeister Guhl.

Die einmaligen Investitionskosten belaufen sich auf rund 50 000 Euro, die laufenden Kosten werden mit 60 000 Euro angegeben. Stadt, Stadtwerke, SBG und der Landkreis Waldshut beteiligen sich an den einmaligen Investitionskosten. Die WTV wird sich nur an den laufenden Kosten und der Landkreis nur an den Investitionskosten beteiligen.

Betreiber der Mobilitätsagentur ist die Stadt Bad Säckingen. Sie stellt auch die Räumlichkeiten in der Tourist-Information zur Verfügung und sie wird von deren Mitarbeitern betrieben. Zudem wird das Personal um eine 100-Prozent-Stelle erweitert. Die Schulung des Personals wird von der SBG übernommen.

Die Frage von Hartmut Fricke (SPD), warum die Agentur nicht auch noch am Samstagvormittag geöffnet habe, beantwortete die Tourismuschefin dahingehend, dass dazu momentan die Personaldecke nicht ausreiche.