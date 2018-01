Bad Säckingen Stadt braucht neue Kindergartenplätze

Zwei Kindergarten-Gruppen fehlen in Bad Säckingen ab dem Herbst. Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung Erweiterungspläne befürwortet

Die Stadt sieht sich mit einer steigenden Nachfrage nach Kindergartenplätzen konfrontiert. Obwohl erst vor rund drei Jahren das neu gebaute Kinderhaus Rheinau eingeweiht wurde, fehlen nun bis zum Herbst erneut Plätze in Bad Säckingen. Das machten Bürgermeister Alexander Guhl und Kindergarten-Referatsleiterin Claudia Götz bei der Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses im Rathaus deutlich. Das Thema stand im Mittelpunkt des letzten Teils der Haushaltsvorberatungen, zu denen sich der Ausschuss im Rathaus getroffen hatte.

Die zwei Kindergarten-Gruppen müssen bis zum Herbst geschaffen werden, sonst können nicht alle Kinder, denen bereits ein Platz zugesagt wurde, in den Bad Säckinger Kindergärten untergebracht werden. Das erläuterte Stadtkämmerin Bettina Huber bereits vor dem Technischen Ausschuss, der sich in der vergangenen Woche getroffen hatte. Im Kulturausschuss stellte Claudia Götz nun den konkreten Bedarf vor. Demnach fehlen bis zum Herbst zehn Plätze für unter Dreijährige (U3), zwölf Plätze bei den Drei- bis Sechsjährigen (Ü3) und weitere fünf Plätze für Zwei- bis Dreijährige. Seit 2013 verzeichne Bad Säckingen eine kontinuierliche Zunahme bei den Geburtenzahlen. "Langfristig muss ein neuer Kindergarten gebaut werden", sagte Alexander Guhl. Doch nun gelte es zunächst, eine kurzfritstige Lösung bis Herbst zu realisieren.

Dafür gebe es mehrere Möglichkeiten. Eine davon sei, die Räumlichkeiten im Kindergarten am Schöpfebach zu erweitern. "Oder wir stellen zwei Container neben einem Kindergarten in der Innenstadt auf", so der Bürgermeister. Beide Varianten bewegen sich im selben finanziellen Rahmen, machte Bettina Huber deutlich. Während die Container-Lösung rund 150 000 Euro kosten würde, habe das Stadtbauamt ausgerechnet, dass der Umbau der Räume in dem Haus am Schöpfebach mit rund 160 000 Euro zu Buche schlagen würde. Dort – sollte es eine Einigung mit dem Eigentümer und dem Träger geben – sei geplant, neue Wände einzuziehen, den Boden neu zu machen sowie die Erwachsenentoiletten kindgerecht umzubauen. Bettina Huber und Alexander Guhl betonten, dass die Stadt diese Lösung einer Container-Variante vorziehen würde.

Noch nicht geklärt sei auch die Träger-Frage. "Wir müssen jetzt sehen, wer diese Dienstleistung übernehmen kann", so Guhl. Gespräche dazu hätten bereits stattgefunden, nun müsse man die Ergebnisse abwarten. Die weiteren Beratungen zu diesem Thema fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am Ende stimmte der Ausschuss für die Pläne, bestätigte Alexander Guhl auf Nachfrage dieser Zeitung. Er rechne damit, dass in den kommenden zwei bis drei Wochen eine Entscheidung fallen werde, ob die von der Stadt bevorzugte Lösung einer Erweiterung der Räumlichkeiten des Hauses am Schöpfebach vorgenommen werden könne, oder ob doch Container aufgestellt werden müssten. Ziel sei es, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden.