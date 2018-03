Bad Säckingen Stadt Bad Säckingen gibt Millionen für Sporthallen aus

Es ist eine Mammutaufgabe: Beim Schulzentrum entsteht eine neue Halle für 3,4 Millionen, die Badmattenhalle wird für 2,8 Millionen saniert und nächstes Jahr die Scheffelhalle für 1,25 Millionen.

Sanierung Badmattenhalle

Nach Ostern wird mit der Sanierung der Badmattenhalle begonnen. Der Gemeinderat hat diese Woche Aufträge für Erd- und Kanalarbeiten sowie für Gerüstarbeiten vergeben. Für die Generalsanierung der Halle sind 2,8 Millionen Euro eingeplant, berichtete Ingenieur Joachim Wolter vom Stadtbauamt. Die Arbeiten werden sukzessive bei laufendem Betrieb durchgeführt, so Wolter, deshalb sollen sie zwei Jahre andauern. Es könne laut Wolter nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass die Halle bei bestimmten Arbeitsschritten doch ein bis zwei Wochen geschlossen werden müsse. Nach Ostern beginnen die Erd-, Kanal- und Befestigungsarbeiten, die der Gemeinderat an den günstigsten Bieter, die Firma Lüber aus Wehr-Öflingen für 164.000 Euro vergeben hat. Das Gerüst soll im Mai gestellt werden. Hier hat die Firma Schmutz aus Grenzach-Wyhlen den Zuschlag für knapp 156.000 Euro erhalten. Für die Sanierung gibt es staatliche Zuschüsse aus verschiedenen Töpfen in Höhe von 720.000 Euro. Die verbleibenden Kosten teilen sich Stadt und Landkreis Waldshut. Der Landkreis beteiligt sich an den Kosten gemäß dem Verhältnis der Hallennutzung, informierte Stadtkämmerin Bettina Huber auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Nutzung schwanke jährlich durch unterschiedliche Belegung, dürfte jedoch im Durchschnitt der letzten Jahre bei rund 25 Prozent liegen, so Huber.

Neubau Sporthalle Zähringerstraße

Gleichzeitig vergab der Gemeinderat am Montag weitere Arbeiten am Neubau der Sporthalle im Schulzentrum in der Zähringerstraße. Als günstigste Bieter übernimmt die Firma Wasmer Haustechnik die Dachabdichtungsarbeiten für 67.000 Euro und die Firma Kammerer aus Murg die Bodenbelagsarbeiten für 29.000 Euro. Die Halle wird laut Joachim Wolter zum Beginn des Schuljahres 2018/19 betriebsbereit sein. Die Baukosten betragen 3,4 Millionen Euro.

Sanierung Sporthalle Scheffelgymnasium

Die geplanten Sanierungsarbeiten an der Scheffelhalle werde wahrscheinlich erst im nächsten Jahr begonnen, sagte Wolter auf Nachfrage aus dem Gemeinderat. Dafür sind 1,25 Millionen Euro eingeplant.