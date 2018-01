Bad Säckingen St. Marienhaus: Geschäftsführer erwartet Aufschub von Behörden

Die Sanierung oder der Neubau des Bad Säckinger Altenpflegeheimes sollte nächstes Jahr eigentlich stehen, lässt aber auf sich warten. Doch das Unternehmen will eine Verlängerung der Übergangsfrist beantragen.

Der Geschäftsführer des St. Vinzentiusvereins, Volker Kull, widersprach gestern der Meldung, dass das Altenpflegeheim St. Marienhaus bereits im kommenden Jahr schließt und an einen anderen Ort umzieht. Das könne auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, so Kull. Es sei zwar richtig, dass die rechtliche Übergangsfrist zum Umbau von Pflegeheimen 2019 ende. Allerdings erwartet Kull von den Behörden eine Verlängerung dieser Übergangsfrist. Falls ein Pflegeheimbetreiber die gesetzlichen Vorgaben der neuen Heimbauverordnung bis zum 1. September 2019 nicht erfülle, könne er einen Aufschub beantragen. Er müsse dann jedoch ein schlüssiges Baukonzept für den zügigen Umbau oder Neubau vorweisen. Wichtig sei ihm folgende Feststellung, sagte Kull: Wenn das Marienhaus am jetzigen Standort schließe und verlegt werde, gingen dabei weder Pflegeplätze noch Arbeitsplätze verloren. Hintergrund der ganzen Diskussion ist die Landesheimbauverordnung. Sie schreibt ab September 2019 bei Altenpflegeheimen und Pflegeheimen für Menschen mit Behinderung grundsätzlich die Bereitstellung von Einzelzimmern vor. Die Verordnung wurde bereits 2009 erlassen und gewährt eine zehnjährige Übergangsfrist. Doch bei Weitem nicht jeder betroffene Pflegebetrieb in Baden-Württemberg hat bis heute, also ein Jahr vor Ablauf der Frist, die gesetzlichen Vorschriften umgesetzt.