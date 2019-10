von Michael Gottstein

Eine Filmaufführung im altehrwürdigen St.-Fridolins-Münster? Das gab es wohl noch nie. Aber beim Münsterkonzert am Samstag, 26. Oktober, 19.30 Uhr, wird sich dies ändern. Der Würde des Ortes tut diese Premiere keinen Abbruch, denn auf dem Programm steht ein Film, dessen Mittelpunkt eigentlich keine Person, sondern eine berühmte Kathedrale ist: Der Glöckner von Nôtre-Dame nach dem Roman von Victor Hugo.

Bildsprache spielt eine Rolle

An der Orgel wird Stéphane Mottoul zu hören sein. Ganz so ungewöhnlich, wie man zunächst annehmen darf, ist eine Filmaufführung in einer Kirche doch wieder nicht, denn in der katholischen Liturgie spielt neben dem Wort und der Musik auch die Bildsprache eine große Rolle: Szenen aus der Bibel schmückten schon im Mittelalter die Kirchen, um die leseunkundigen Gottesdienstbesucher in der Heilsgeschichte zu unterweisen, und vor allem im Barock und Rokoko wurden die Kirchen mit riesigen Fresken ausgeschmückt, die die Grenzen der Architektur optisch überspielten und den Raum in transzendente Sphären öffneten.

Zweistündiger Stummfilmklassiker

So stumm wie die Bilder der Fresken sind auch die laufenden Bilder des Films: Ausgewählt hatte man nämlich den etwa zweistündigen Stummfilmklassiker von 1923. Der Organist wird die Szenen mit Musik untermalen, dabei die Handlung andeuten und die Personen charakterisieren. „Einen Stummfilm zu begleiten, ist für mich einerseits eine große Inspiration, andererseits eine große Gestaltungsmöglichkeit“, sagt Stéphane Mottoul. Lon Chaneys monumentale Verfilmung war stilbildend für das Genre. Nie zuvor wurden größere Kulissen gebaut, wurde mehr Wert auf Kostüme, Ausstattung und Make-up gelegt. Alles sollte passen, um die berührende Geschichte des buckligen, aber gutherzigen Glöckners Quasimodo und seine Liebe zur mysteriösen Esmeralda zu erzählen. Durch die schnellen Schnitte und die temporeiche Handlung wirkt der Film auch heute noch modern.

Kunst der Orgelimprovisation

Stéphane Mottoul wurde 1990 in Belgien geboren und begann sein Hochschulstudium im Fach Orgel an der Hochschule von Namur. In seinem Bestreben, weitere musikalische Eindrücke in sich aufzunehmen, ging er nach Paris, um sich bei Pierre Pincemaille am Conservatoire de Saint-Maur-les-Fossés in der Kunst der Orgelimprovisation unterweisen zu lassen. Gleichfalls studierte er am Conservatoire von Reims und an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Anschließend wurde er am „Conservatoire National Supérieur de musique et de danse“ in Paris aufgenommen, um mit so bedeutenden Musikerpersönlichkeiten wie Thierry Escaich, Laszlo Fassang, Jean François Zygel und Pierre Pincemaille zusammenzuarbeiten.

Eine besondere Atmosphäre

2015 gewann er den internationalen Orgelwettbewerb von Dudelange in Luxemburg im Fach Improvisation mit dem ersten Preis und dem Publikumspreis sowie den dritten Preis im Fach Interpretation. Er tritt in Belgien und im Ausland als Solist, Kammermusiker oder mit Orchester auf.

Auch die Improvisation nimmt einen bedeutenden Platz ein: „Es ist immer eine Freude, in einer wunderbaren Kirche an einer schönen Orgel zu musizieren – in Verbindung mit einem tollen Film entsteht dabei eine besondere Atmosphäre“, meint der Organist Stéphane Mottoul.

Karten zu zwölf Euro (ermäßigt fünf Euro) sind erhältlich in der Münsterpfarramt und beim SÜDKURIER.