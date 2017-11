vor 5 Stunden Markus Baier Bad Säckingen Spitaldebatte: Mittwoch ist der Tag der Entscheidung für Bad Säckinger Krankenhaus

Jetzt wird es ernst: In seiner Sitzung am Mittwoch befasst sich der Kreistag in der Rappensteinhalle in Laufenburg mit der Zukunft des Spitals Bad Säckingen. Die Kreisverwaltung schlägt die Schließung des Krankenhauses vor. Ob der Kreistag dem zustimmt - dazu wagen nicht einmal langjährige Kreisräte eine Prognose. Zu erwarten ist aber ein knapper Ausgang. Wir zeigen auch, was Zuschauer bei der Anreise beachten sollten