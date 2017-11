Bad Säckingen Spitaldebatte: Altbürgermeister Nufer plädiert für Erhalt des Säckinger Krankenhauses

Ohne das Krankenhaus bricht der Gesundheitsstandort zusammen. Zu diesem Schluss kommt Bad Säckingens früherer Bürgermeister Günther Nufer. Er mahnt zunächst zum Erhalt beider Krankenhausstandorte in Waldshut und Säckingen und einer Neuausrichtung der Trägerschaft. Ansonsten käme seiner Ansicht nach keine zukunftsfähige Lösung für die Krankenhausversorgung in der Region zustande.

"Der Vorschlag der Landkreisverwaltung, das Krankenhaus Bad Säckingen zu schließen, trifft den Lebensnerv des Gesundheitsstandortes Bad Säckingen." So lautet die Einschätzung des früheren Bad Säckinger Bürgermeisters Günther Nufer. Und eben diese düsteren Aussichten veranlassen ihn, sich kurz vor der wichtigen Sitzung des Kreistags in Sachen Zukunft der Spitäler Hochrhein aus dem politischen Ruhestand zurückzumelden und in die Diskussion einzuschalten. Angesichts der gegenwärtigen Situation fordert er die Kreisräte in einem offenen Brief dazu auf sich dafür einzusetzen, "dass für die Übergangszeit bis zum Neubau eines Zentralkrankenhauses die Krankenhäuser in Bad Säckingen und Waldshut so ertüchtigt werden, dass sie – wie auch in den Jahrzehnten vor der Ära der Gutachter – die Gesundheitsversorgung der Bürger zu vertretbaren Kosten gewährleisten können."

"Die Gesundheitsversorgung in unserem Landkreis ist so mangelhaft wie noch nie", attestiert Günther Nufer. Das Waldhuter Krankenhaus sei "hoffnungslos überlastet. Erweiterungsmöglichkeiten gib es nicht." Die Patienten wanderten in andere Krankenhäuser ab. Dabei sei es einst eine Gemeinschaftsleistung von Land, Landkreis und Stadt Bad Säckingen gewesen, das Konzept für den Gesundheitsstandort zu entwickeln. "Über 1000 qualifizierte Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich sind dadurch entstanden. Das Mittelzentrum Bad Säckingen hat eine wichtige Rolle in der Gesundheitsregion Hochrhein übernommen", so Nufer. Er warnt in der aktuellen Diskussion: "Fällt das Krankenhaus weg, wird das Fundament dieses erfolgreichen Konzepts zerstört."

Nufers Analyse der bisherigen Maßnahmen zur Sicherung der Krankenhausversorgung fällt verheerend aus. Die Bemühungen des Landkreises und der Spitäler Hochrhein GmbH um eine zukunftsfähige Struktur des Krankenhauswesens seien gescheitert: "Die Verluste beider Krankenhäuser sind dramatisch angestiegen. Die Geschäftsführer und viele leitende Ärzte haben das sinkende Schiff verlassen." Das "teure Kienbaum-Gutachten" sei längst vergessen, die vom Kreistag beschlossenen Sanierungsmaßnahmen im Krankenhaus Bad Säckingen seien nicht einmal ausgeschrieben worden. Nufer weiter: "Das angebliche Asbestproblem hat sich als Windei erwiesen." Jetzt solle ein einzelner Gutachter "die wahre Lösung gefunden haben". Alles, was vorher erarbeitet wurde, wandere in den Papierkorb

Die einzige Lösung sieht Nufer darin, dass das Land und der Landkreis ihren Versorgungsauftrag erfüllen und an den Standorten Waldshut und Bad Säckingen eine bedarfsgerechte Krankenhaus-Struktur nach den Vorgaben des aktuellen Krankenhausbedarfsplanes des Landes sichern. Die bisherige Trägerschaft müsse geändert werden, denn sonst komme wohl überhaupt kein gangbarer Weg mehr zustande.