Landrat Martin Kistler hat auf Einladung der FDP erläutert, wie es mit den großen Projekten im Landkreis weitergehen soll. Dabei hat er für eine Einheit von Ost und West appelliert.

Über die Zukunft des Landkreises Waldshut sprach Landrat Martin Kistler am Montag in Bad Säckingen. Kistler, der sich mit der langwierigen Spital-Debatte im westlichen Landkreis wenige Freunde gemacht hat, zeigte sich gefasst und optimistisch. "Wir sind ein Landkreis und dürfen jetzt nicht auseinanderdividieren", sagte Kistler, der auf Einladung des hiesigen FDP-Ortsverbandes in die Trompeterstadt gekommen war. Insgesamt 15 weitere politisch Interessierte und Parteimitglieder nahmen an der Diskussionsveranstaltung teil. Der rege Austausch unter den Anwesenden verdeutlichte vor allem einen Tenor: Ob Gesundheitscampus, oder A 98 – es muss vorwärtsgehen in der Region und zwar möglichst schnell.