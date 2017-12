Bad Säckingen Sozialplan: Verdi geht mit Verantwortlichen für Spitalschließung am Hochrhein hart ins Gericht

Sozialplan: Verdi geht mit Verantwortlichen für Spitalschließung am Hochrhein hart ins Gericht

Der Sozialplan für Spitäler ist nach Ansicht der Gewerkschaft zwar für die Beschäftigten ganz in Ordnung. Ein Sozialplan sei aber "kein Grund zum Jubeln" sondern regle einen entstandenen Schaden, kritisiert Verdi. Mit den Verursachern dieses Schadens, den Gesellschaftern und politisch Verantwortlichen, geht die Gewerkschaft hart ins Gericht.

Der aktuell verabschiedete Sozialplan für die Spitäler Hochrhein ist nach Einschätzung der Dienstleistungsgesellschaft Verdi "wahrlich kein Grund zum Jubeln". Vielmehr geht Gewerkschaftssekretär von Verdi Südbaden, Ingo Busch, in einer Mitteilung mit der Gesellschafterversammlung und den politisch Verantwortlichen für die Schließung des Spitals Bad Säckingen hart ins Gericht. Ihnen wirft er jahrelanges Versagen auf ganzer Linie vor.

Augenscheinlich seien die im Sozialplan getroffenen Eckpunkte für die betroffenen Mitarbeiter durchaus positiv, analysiert Ingo Busch. Insbesondere sei es "gut und richtig", dass betriebsbedingte Kündigungen im Zusammenhang mit der Krankenhausschließung zum Jahresende ausgeschlossen würden, und alle Mitarbeiter, die dies wollten, in Waldshut weiterarbeiten können. Auch bei den Ausgleichs- und Abfindungsreglungen habe der Betriebsrat "Beachtliches für die Beschäftigten erreichen" können, so Busch. Auch der Verzicht auf Outsourcing in gewissem Umfang sei wichtig.

Der Sozialplan dämpft jedoch nur einen gewaltigen Schaden ab

"Aber ein Sozialplan regelt nun mal nur einen Schaden, der entstanden ist", so Busch. Und die Schließung des Spitals Bad Säckingen sei ein gewaltiger Schaden, der über Jahre hinweg herbeigeführt worden sei. "Erinnert sei an die OP-Schließung im Spital Bad Säckingen. Fachkräfte, die einen Wechsel nach Waldshut nicht mitmachen konnten und daher kündigen mussten, gingen leer aus, ohne Sozialplan", so Busch. Es sei unwahrscheinlich, dass diese irgendwann wieder zu den Spitälern Hochrhein zurückkehren.

Eine große Schuld für die Entwicklung treffe die verantwortlichen Akteure vor Ort, die völlig versagt hätten und blindlings einer teuren Beratungsfirma nach der anderen gefolgt seien. Die Berater seien längst weitergezogen, die Mitarbeiter aber auch die Bürger und Patienten müssten nun die Zeche für für dieses falsche Vorgehen bezahlen. "Anstatt Konsequenzen zu ziehen und die Weichenstellungen und Rahmenbedingungen nach den Bedürfnissen der Bevölkerung und der Beschäftigten selbst in die Hand zu nehmen, wird der nächste Berater geholt, um schlechte Lösungen noch schlechter zu machen", so Ingo Buschs vernichtendes Urteil. Es sei nicht einmal versucht worden, gemeinsam mit den Mitarbeitern tragfähige Lösungen zu erarbeiten.

Die Beschäftigten sind auf weitere Unterstützung angewiesen

„Der Preis, den viele Beschäftigte der Spitäler jetzt zahlen müssen, ist sehr hoch", so Busch. Die Gewerkschaft Verdi werde die Beschäftigten auf ihrem weiteren Weg unterstützen und begleiten. „Für die Spitäler Hochrhein kommt es jetzt darauf an, dass alle zusammen für eine gute Zukunft arbeiten." Dabei sei aus Sicht von Verdi der Erhalt der öffentlich-rechtlichen Trägerschaft mit der Mitgliedschaft im kommunalen Arbeitgeberverband zentral. Für alle Berufsgruppen müsse der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) in vollem Umfang auf Dauer weiter gelten.