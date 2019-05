Die große Mehrheit im Gemeinderat konnte sich in der Sitzung am Montag mit der SPD-Idee einer städtischen Wohnbau GmbH nicht anfreunden. Gegen die Stimmen der SPD lehnte der Gemeinderat den Vorschlag ab. In der vorangegangenen, teils hitzigen Diskussion wurde der SPD von anderen Fraktionen Populismus im Wahlkampf vorgeworfen. Bürgermeister Guhl hatte bereits im Vorfeld im SÜDKURIER-Gespräch klar gemacht, dass er eine neue städtische GmbH nicht unterstützen werde.

Allerdings sah er durchaus Möglichkeiten der Kooperation etwa mit der Wohnbaugenossenschaft Familienheim. Sein Kompromissvorschlag am Montag, mit der Familienheim über mögliche Kooperationsformen Gespräche zu führen, wurde im Gemeinderat jedoch gleichfalls in Bausch und Bogen versenkt.

SPD-Fraktionsvorsitzender Hidir Gürakar hatte vor der Abstimmung über den SPD-Antrag betont, dass sein Fraktion auch bei einer sinnvollen Alternative der Verwaltung mitgehen würde. Wichtig sei es, das Ziel zu erreichen, nämlich bezahlbaren Wohnraum. Den Vorschlag könne man auch koppeln mit einer Sozialquote, bei der private Investoren verpflichtet werden, pro Wohnbauprojekt 20 oder 30 Prozent Sozialwohnungen zu bauen. Allerdings zeichnete sich in der Diskussion schnell ab, dass kaum eine der anderen Fraktionen folgen würde. Im Gegenteil: Es hagelt deftige Watschen: CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Maier nannte den SPD-Vorstoß „populistisches Geschwätz“. Das seien „Luftschlösser“.

Auch dem Kompromissvorschlag der Verwaltung werde die CDU nicht folgen, machte Maier klar. Fred Thelen, Fraktionschef der Freien Wähler, schlug in dieselbe Kerbe. Er sprach von „Blödsinn“. Auch von Gesprächen über eine Kooperation mit der Baugenossenschaft Familienheim hielt er nichts. Das sei nur „Beschäftigungstherapie für die Verwaltung“. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Ruth Cremer-Ricken, zählte die großen Projekte der nächsten Jahre auf: Bauhof, Feuerwehr, Kindergarten, neue Schule. Mit dem, was die SPD jetzt noch fordere, werde einem schwindelig.

Hidir Gürakar hielt dagegen: Bezahlbarer Wohnraum sei ein dringender Wunsch der Bad Säckinger Bevölkerung. Dies müsse der Gemeinderat zur Kenntnis nehmen. Den Willen der Bürger dagegen als „Populismus und Blödsinn“ abzutun, sei ignorant, sagte Gürakar zu Maier und Thelen gewandt. Wenn es um Bebauungspläne gehe, fordere jeder Stadtrat immer günstigen Wohnraum, doch da bleibe es bei bloßen Lippenbekenntnissen. Im Übrigen habe er den Vorschlag nicht erst vor der Wahl, sondern bereits im vergangenen Jahr einbringen wollen. Damals habe er in der Fraktion keine Mehrheit erzielen können, weil sich die mittlerweile ausgetretenen Fraktionsmitglieder Frank van Veen und Hartmut Fricke dagegen ausgesprochen hätten, so Gürakar.

Fricke, der nun unabhängige Stadtrat, sieht die Gründung einer städtischen GmbH nach wie vor kritisch, zumal die SPD nichts zur Finanzierung sage. Gleichwohl würde er es begrüßen, wenn die Stadtverwaltung an dem Thema dran bleibt.