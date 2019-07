Bad Säckingen (ska) Die Golf- und Freizeitwelt in Obersäckingen ist viel mehr als nur ein reiner Golfplatz. Was sich dahinter verbirgt und welche Möglichkeiten es sogar für die ganze Familie gibt, davon können sich die Gäste jetzt im Rahmen eines Sommerfestes, am Sonntag, 14. Juli, von 12 bis 18 Uhr überzeugen. Es gibt nicht nur viel zu sehen und hören, es darf auch auf vielfache Weise ausprobiert werden. Es darf geschlemmt werden, es gibt viel zu sehen und man darf auch mal selbst einen Golfschläger in die Hand nehmen. Im Rahmen des Sommerfestes gibt es auch eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen. Um 17.30 Uhr findet die Verlosung der Tombola im Sapia-Hotel „Rheinsberg“ statt.

„Wir geben ein Sommerfest für die Bevölkerung, um uns vorzustellen“, erklärt Sabina-Teresa Bosley, Geschäftsführerin des Sapia-Hotels „Rheinsberg“. Im Rahmen des Sommerfestes, haben die Gäste die Möglichkeit, das Hotel zu besichtigen. Es gibt Kaffee und Kuchen und auf der Wiese vor dem Hotel einen „Beertalk“ von Bufedo mit Informationen aus der Brauerei Waldhaus.

Im Restaurant „89ers meet & eat“, überrascht Stefan Jung mit Leckereien vom Grill, tollen Beilagen und knackigen Salaten. Dazu gibt es knuspriges Brot und hausgemachte Dips. So gestärkt, geht es für die Besucher weiter in den Golfpark. Professionelle Golftrainer werden anwesend sein und die Besucher in die Geheimnisse des edlen Sports einführen. Ab 13 Uhr findet bis 16 Uhr stündlich ein Golf-Schnupperkurs statt. Die Golfschläger und die Bälle werden gestellt. Für den Golfkurs ist vorher keine Anmeldung erforderlich, sodass man sich ganz spontan zum Mitmachen entscheiden kann. Alle Kursteilnehmer erhalten einen Golfpark-Chip als Geschenk und fünf Körbe Range Bälle zum Üben. Für Kinder gibt es einen spannenden Golfparcours und weiter steht den Besuchern ein Infostand zur Verfügung, wo alle Fragen rund um den Golfsport beantwortet werden.

Das benachbarte Wildlife-Naturkundemuseum bietet um 13.30 und um 15.30 Uhr Führungen durch das Museum an. Spielen und toben ist bei den Wildkids, dem Indoor-Spielplatz, angesagt. Dazu gibt es jede Menge Süßes wie Zuckerwatte, Popcorn und vieles mehr für die kleinen und großen Naschkatzen.

„Am Eingang erhält jeder Besucher eine Laufkarte“, erklärt Julia Kaulbach, die Clubmanagerin des Golfpark Bad Säckingen. An jeder Station in der Golf- und Freizeitwelt Hochrhein, gibt es einen Stempel. „Wer alle Stationen besucht und alle Stempel hat, der nimmt an unserer Tombola teil“, erklärt die Clubmanagerin weiter. Unter anderem gibt es ein Drei-Gänge-Überraschungsmenü für zwei Personen im Restaurant „89ers – meet & eat“ zu gewinnen. Das Sapia-Hotel „Rheinsberg“ stellt eine Übernachtung im Hotel mit Saunanutzung zur Verfügung. Der Indoor-Spielplatz „Wildkids“ stiftet einen Familieneintritt für den Gewinner und vom Golfpark gibt es Schnupperstunden in Sachen „Golf“.