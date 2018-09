Ich kam in den ganz besonderen Genuss, als Beifahrerin von Riccardo Beccarelli, der mit der Startnummer 174 und einem Ford Modell T aus dem Jahr 1918 bei den Eggberg Klassik in Bad Säckingen teilnahm, mitzufahren. Das älteste Auto am Start, 100 Jahre alt, wunderschön restauriert mit Holzboden und Holzrädern.

Bild: Marion Rank

Das Fahrzeug wurde in Kanada umgebaut, wie Ricardo Beccarelli mir erzählte, für Rundstreckenrennen auf Sandbahnen in den 40-er Jahren, weil sich die Leute damals nicht mehr leisten konnten. Dem Alter entsprechend hat das Fahrzeug noch keinen Anlasser, sondern muss von Hand angekurbelt werden.

Der Motor ist frisiert auf 300 Prozent mehr Leistung: Von 20 auf 60 PS. Leistung und Technik sind aus den 20-er Jahren, erzählt mir Ricardo vor der Fahrt. Eine Besonderheit ist auch das Lenkrad von 1920, noch mit einem kleinen Schlüssel zu sperren.

Bild: Marion Rank

Ricardo passt zu seinem Oldtimer, auch äußerlich. Lederkappe, kleines Bärtchen, charmant. Der Ford Modell T tuckert vor sich hin, nachdem Ricardo die Kurbel von Hand betätigt hat, macht Geräusche wie eine Nähmaschine. Schon der Einstieg in den Oldtimer ist etwas beschwerlich, weil sehr hoch. Aber es lohnt sich. Die Sitze bequem und der Ausblick grandios, wie sich nur wenige Minuten später zeigen wird. Wir schieben uns Auto um Auto nach vorn zum Start.

Bild: Marion Rank

Viele Blicke der Zuschauer folgen mir, ich falle auf mit meiner blauen Pressejacke. „Mutig“ sei das gewesen, was ich da gemacht habe, sagen mir später viele Zuschauer. Riccardo und ich dürfen starten. Ich versuche meine Kamera auf die Fahrbahn vor uns zu fokussieren, während ich mein Video drehe, was mir zunehmend schwerer fällt, umso höher wir den Eggberg befahren.

Video: Marion Rank

Ich hatte mir die Fahrt eigentlich weniger schnell vorgestellt, so rund 50 km/h, aber in Wirklichkeit bretterte Riccardo Beccarelli mit 80 Sachen durch die Gegend. In die Kurven zu liegen mit so einem alten Fahrzeug ist schon ein richtiges Abenteuer, ich rechnetet mehr als einmal damit, aus der Kurve zu fliegen.

Bild: Marion Rank

Sehen konnte ich immer weniger – der Fahrtwind in dem offenen Fahrzeug trieb mir die Tränen in die Augen und ich drehte mein Video teilweise blind, versuchte krampfhaft die Kamera in Position zu halten. Aber das Gefühl von Freiheit in diesem Oldtimer war unbeschreiblich, da kann keines der modernen Fahrzeuge mithalten, fand ich in diesen Momenten.

Riccardo verlor am Ende meinetwegen rund 15 Sekunden. Durch mich als nicht geplante Begleiterin und zusätzliches Gewicht konnte er in diesem Wertungslauf nicht an seiner Sollzeit orientieren. Aber er nahm es mit Humor, der Spaß allein zählt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein