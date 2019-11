von Michael Gottstein

„Carmen und Don José heiraten, und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute.“ Das entspricht zwar nicht ganz dem Ende der Oper, aber wie sonst könnte man Bizets Meisterwerk um Liebe, Eifersucht, gesellschaftliche Außenseiter, unbändigen Freiheitsdrang und eine erstochene Titelheldin den Kindern vermitteln? Juri Tetzlaff und dem Stuttgart Brass Quartett ist dies gelungen.

Das Stuttgart Brass Quartett mit Ekkehart Kleinbub, Dieter Eckert, Michael Bigelmaier und Andreas Spannbauer (von links) im Kursaal. | Bild: Michael Gottstein

Mit ihrer „Carmen-Suite“ feierten sie am Sonntag in Bad Säckingen eine veritable Weltpremiere, so Kulturreferentin Christine Stanzel. Eigens für seinen ersten Auftritt in Bad Säckingen hatte das Blechbläserensemble mit Andreas Spannbauer und Ekkehart Kleinbub (Trompeten) sowie Michael Bigelmaier und Dieter Eckert (Posaunen) einige Ausschnitte aus der Oper arrangiert. Dem Publikum bestens bekannt war Moderator Juri Tetzlaff, der bereits den „Karneval der Tiere“, „Hänsel und Gretel“ sowie „Peter und der Wolf“ kindgerecht präsentiert hatte. Mit der „Peer Gynt“-Suite für Kinder sei man schon etwas mutiger geworden, so Christine Stanzel, und von diesem Erfolg beflügelt, wagte man sich an das Drama unter andalusischer Sonne. In Bad Säckingen war Juri Tetzlaffs Präsentation zum ersten Mal zu hören.

Moderator Juri Tetzlaff | Bild: Michael Gottstein

Der Kinderkanal-Moderator verstand es, das Interesse der zahlreichen Kinder zu gewinnen. Sichtlich gebannt folgten sie dem Geschehen auf der Bühne und ließen sich gerne zum Mitmachen bewegen. Die abgründige, ja tödliche Seite von Liebe und Leidenschaft wollte Tetzlaff den Kindern nicht zumuten, aber dass Carmen ihre Reize bewusst einsetzte, verschwieg er nicht. Die Akazienblüte, die sie José zuwarf, „übersetzte“ er wie folgt: „Das ist wie eine WhatsApp-Nachricht und heißt: Willst Du mit mir gehen.“ Und während das Ensemble die Habanera anstimmte, ahmte er den verführerischen Gang der Carmen nach.

In dem Duett und Intermezzo kamen die lyrischeren Momente zum Ausdruck, bis das Eifersuchtsdrama mit dem Aufritt Escamillos seinen Lauf nahm: „Der zog eine megamäßige Torero-Show ab.“ Als Carmen sich für den Stierkämpfer zu interessieren beginnt, mimte Tetzlaff den eifersüchtigen José, rannte in gespielter Wut auf und ab und keuchte: „Der wer ich, der wird ich... was erzählen“. So milderte er den Schluss in kindgerechter Form ab und leitete zu dem versöhnlichen Ende über. Dergestalt für klassische Musik „angefüttert“, blieben einige Kinder auch während der zweiten Programmhälfte im Kursaal.

Ein Marsch von Pieter Hellendaal und Werke von vier französischen Komponisten am Hof des Sonnenkönigs standen für das barocke Repertoire, in dem das Ensemble in den glasklar fokussierten Spitzentönen und den schnellen Läufen seine Brillanz ausspielte und mit kleinen Improvisationen zur lebendigen Gestaltung beitrug.

Der weiche, romantische Bläserklang kam in Tschaikowskys Kinderalbum zum Tragen. Im „Morgengebet“ erlebte man Trompete und Posaune als lyrische Instrumente, die schöne Legatobögen spannen, wunderbare Pianostellen meistern und feine dynamische Kontraste ausloten konnten. Sehr zierlich, fast filigran klang der „Marsch der Zinnsoldaten“.

Ein leichter, beschwingter Walzer und weitere Tänze leiteten zu dem neapolitanischen Liedchen über, das in einem mitreißenden Accelerando endete. Und noch einmal ging es nach Spanien: Ausgerechnet das für Gitarre geschriebene Prélude von Albéniz hatte sich das Ensemble ausgesucht. Den Trompetern gelang es, mit enormer Zungenfertigkeit, Leichtigkeit und Präzision in endlosen Staccatosalven die Tremoli der Gitarre nachzuahmen und die flirrende Atmosphäre heraufzubeschwören. Mit Brahms Ungarischem Tanz Nr. 6 und dem „Old Man River“ von Jerome Kern klang der kurzweilige Abend aus.