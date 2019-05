von Christiane Pfeifer

Wallbach – Der Feuerwehr-Mitmach-Tag am vergangenen Samstag war ein voller Erfolg. Unter dem Motto: „Die Feuerwehr im Wandel“ konnten die Besucher die Entwicklung vom einfachen Schlauchwagen bis hin zum modernen Einsatzfahrzeug bestaunen. Ein besonderes Lob sprach Jugendleiter Roy Dede an die Jugendfeuerwehr aus: „Drei Kinder aus unserer Abteilung haben heute die Jugendflamme Stufe 1 bestanden“. Die Jugend hatte an diesem Nachmittag übrigens einen eigenen Programmpunkt gestaltet. Ein Höhepunkt für den Nachwuchs war die Benutzung des neuen Hilfeleitungslöschfahrzeugs (HLF20) zur Vorführung.

Der stellvertretende Abteilungskommandant von Wallbach Christian Siebold beim Löschtraining für die jungen Besucher.

Auch für die neugierigen Besuchskinder war einiges geboten. Eine Fahrt mit der Drehleiter, das Löschen eines Feuers, Hüpfburg und Wasserspiele lockte viele Eltern mit ihren Kindern. Der stellvertretende Abteilungskommandant von Wallbach, Christian Siebold, hatte die Ausstellung „Die Feuerwehr im Wandel“ mit zusammengestellt. Er sagte, „gerade in Sachen Umweltschutz und Effektivität hat sich die Ausrüstung der Feuerwehr weiterentwickelt“.

Der stellvertretende Abteilungskommandant von Wallbach Christian Siebold auf einer Zeitreise: „Feuerwehr im Wandel“. Auch bei den Feuerwehr-Uniformen hat sich im Bereich Hitzeschutz und Sicherheit für die Einsatzkräfte einiges getan.

Aber auch die Sicherheit der Einsatzkräfte habe sich durch bessere Ausrüstung deutlich verbessert. Siebold: „Von 1984 bis ins Jahr 2000 bestanden die Uniformen aus leichter Baumwolle und boten keinen Hitzeschutz“. Die neuste Uniform, die seit 2013 in Gebrauch ist, bietet laut Siebold einen sehr guten Schutz für die Feuerwehrleute.

Ein von der Jugendfeuerwehr eigens zusammengestelltes Programm begeisterte das Publikum. Ganz unter dem Motto: Retten, Bergen, Löschen und Schützen durfte die Jugend ihr Können unter Beweis stellen.

Erstaunt waren manche Besucher, wie lange die Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr teilweise in betrieb sind, so ist laut Siebold immer noch eine Kübelspritze im aktiven Einsatz, die von zwei Personen bedient werden muss. „Die neue Technik hält nach und nach Einzug“ so Siebold weiter.

Besonders freut sich die Feuerwehr Wallbach auf die Ausrichtung des Leistungsabzeichens am 29. Juni dieses Jahres. „Für diese Kreisveranstaltung haben sich bereits 17 Gruppen angemeldet“, freute sich Abteilungskommandant Sven Schapfel.