Millionen von Menschen sitzen vor ihren Fernsehern, wenn sonntagabends zur besten Sendezeit in der ARD ein Tatort-Krimi ausgestrahlt wird. Die beiden Kriminalhauptkommissare Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Joachim Wagner) ermitteln im Schwarzwald. Diese Bad Säckinger Familie fiebert besonders mit. Ein Ehepaar mit ihren Kindern und das, obwohl ein Tatort nicht unbedingt das ist, was man leichte Kost für ein Kindergarten- oder Grundschulkind nennen würde.

Doch die vier Bad Säckinger haben eine besondere Beziehung zur 1087. Tatort-Episode „Für Immer und dich“. Sie waren Statisten dieses Schwarzwald-Tatorts am 10. März: Uwe Planko, Ehefrau Sylvia, die Söhne Paul und Fritz. Gedreht wurde der Tatort unter anderem im Juli in Weingarten bei Freiburg.

Glücklich: Sie waren Statisten beim vierten Schwarzwald-Tatort, der in Weingarten bei Freiburg gedreht wurde: Uwe und Sylvia Planko aus Bad Säckingen mit ihren Kindern Fritz (links) und Paul. | Bild: Marion Rank

Uwe Planko (50) könnte man fernsehmäßig schon fast einen alten Hasen nennen. Er gehörte zehn Jahre lang zu den Fischer-Chören. Und es ist auch nicht sein erster Tatort, bei dem er mitspielt. Beim Tatort-Zweiteiler „Über die Grenze“ mimte er einen LKA-Beamten. Wenn man einmal als Statist mitgemacht habe, werde man immer wieder angefragt, erklärt Uwe Planko. Dieses Mal hatte der Südwestrundfunk gleich noch Bedarf an zwei Jungen, worüber sich seine Söhne Paul (neun), Schüler der Weihermattenschule in Bad Säckingen, und Fritz (fünf), der den Kindergarten St. Marien in Wallbach besucht, besonders freuten.

Traurig: Eine Szene mit Meira Durand und Andreas Lust aus dem vierten Schwarzwald-Tatort. | Bild: SWR/Benoit Linder

Eine Frau würde man ihm zuteilen, hatte es geheißen, erinnert sich Uwe Planko lachend. Doch die hatte er bereits: Ehefrau Sylvia (40). So fuhr an einem schönen Sommertag im Juli des vergangenen Jahres die ganze Familie gen Freiburg, genauer gesagt: nach Weingarten zum Dreh. Ganz so einfach war es nicht. Zuerst musste Uwe Planko ein Video mit seinen Söhnen für den Südwestrundfunk drehen und später noch eines über seine Frau. Dann kam der Papierkram: Von Landratsamt, Schule und Kinderarzt brauchte es eine Bestätigung, dass alle gesund waren, dass die Kinder als Statisten arbeiten durften – in Bezug auf Kinderarbeit – erklärt Uwe Planko.

Professionell: Kommissar Friedemann Berg (kariertes Hemd) beim Dreh im Juli 2018 für den vierten Schwarzwald-Tatort, der in Weingarten gedreht wurde. | Bild: Uwe Planko

Dann war endlich der große Tag gekommen, besonders die beiden Jungen waren aufgeregt. Der Dreh an jenem Samstagmorgen fand in einer alten Gärtnerei in Weingarten statt. Die vier Plankos marschieren stolz an den Absperrungen und den vielen Schaulustigen vorbei, erhalten eine Einweisung als Komparsen und Kleidung. Der Grund: „Es durfte keine sichtbare Markenkleidung getragen werden“, erzählt Planko. Paul und Fritz sind beeindruckt: „Ein ganzer Lkw mit Kleidung.“

Szenen eines Drehtages im Juli 2018 für den vierten Schwarzwald-Krimi, der in Weingarten bei Freiburg gedreht wurde. | Bild: Uwe Planko

Dann geht es weiter: „Make-up wurde keines aufgetragen, wir wurden nur abgetupft, damit der Glanz weg ist“, erinnert sich Planko. Dann durfte die Familie zum Drehort, einem Hinterhof mit vielen Garagen und Fahrzeugen. Der Bad Säckinger mimt einen Unfallverdächtigen, sein rotes Filmauto entspricht dem gesuchten Fahrzeugtyp. „Kommissar Friedemann Berg (Hans-Joachim Wagner) befragte uns: 'Guten Tag, ist das Ihr Auto?'“, berichtet Planko. „Wir standen als Familie vor diesem Auto, ich als Tatverdächtiger.“

Gespannt: Für die Statisten beim Schwarzwald-Krimi, der in Weingarten bei Freiburg gedreht wurde, heißt es warten bis zum Einsatz. | Bild: Uwe Planko

Weiter erzählt Planko: „Für die Kinder war das ein toller Tag. Die hatten einen Mordsrespekt, weil so viel Polizei da war.“ Doch auch für ihn und Ehefrau Sylvia war der Dreh ein beeindruckendes Erlebnis: „Wir kamen mit Stars zusammen und das Tolle ist, du bist mit jedem per du, wenn du am Set bist, die Schauspieler sind alle locker drauf“, erinnert sich Planko. Er war schon für den nächsten Tatort angefragt worden, musste aber krankheitsbedingt absagen. Der kleine Fritz kann es kaum erwarten, bis es Sonntag ist: „Ich bin im Fernseh", ruft er immer wieder stolz.

Warten auf den Einsatz: Tatort-Kommissar Friedemann Berg (Hans-Joachim Wagner, vorn) mit einer Assistentin. | Bild: Uwe Planko