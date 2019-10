von Christiane Pfeifer

Maxi Gstettenbauer lockte mit seinem neuen Programm „Lieber Maxi als normal“ rund 200 Gästen in den Kursaal. Der ehemalige Giga-Moderator hat auf Youtube über zehn Millionen „Klicks“. Aber auch durch Fernsehauftritte ist der Komiker vielen bekannt.

Komische Widersprüche

Maxi Gstettenbauer sagt von sich selbst: „Mir fallen nutzlose Dinge auf. Der Stand-up-Comedian verpackte den Alltag und seine Widersprüche am Dienstagabend in seine eigene teils derbe Sprache. So fragt sich der Künstler: „Ich fuhr auf der Autobahn einem Pferdetransporter hinterher, dass Pferd schaute mich die ganze Zeit an und ich fragte mich, wie bekommt man das Pferd rückwärts in einen Anhänger.

Drittes Bühnenprogramm

Es ist bereits das dritte Bühnenprogramm, nach „Nerdisch By Nature“ und „Maxipedia“ profitierten die Gäste von dem neuen Erfahrungsschatz und den Beobachtungen von ihm. Der Comedian erzählt: „Ich hab einen Rekord aufgestellt und war an elf Hochzeiten. Das beste daran: „Eine davon war meine eigene. Sein Rat: „Ich kann jedem nur empfehlen, meine Frau zu heiraten.“

Der Stand up Comedian Maxi Gstettenbauer lockte ein junges Publikum in den Kursaal. | Bild: Christiane Pfeifer

Das Programm hat „Maxi“ speziell an Bad Säckingen angepasst, so gab er den Tipp: „Bad Säckingen sollte einen Klappstuhl mit ein bisschen Sand und einem Schild, für Influencer platzieren.“ Gstettenbauer prophezeite der Stadt einen Anstieg für den Tourismus und massenhaft Hashtags wie: „Crazy woodbridge in Bad Säckingen international.“ Ein Gast erwähnte später scherzhaft: „Den Klappstuhl mit Sand hatten wir ja schon im Schlosspark, fehlte nur noch das Schild.“ Für Gstettenbauer steht fest: „Ich hasse Instagram, bitte folgt mir.“ Er steht dem Thema Digitalisierung zwiespältig entgegen. So ist es für ihn leichter, durch die Neuen Medien an Bekanntheit zu gewinnen, aber er sieht auch den Negativ-Fall wie bei Politikern, die ihren Twitteraccount und ihre Reichweite ausnutzen.

Bildreiche Sprache

Gstettenbauers bildreiche Sprache erzeugt Bilder im Kopf wie: „Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man auf ein Paket wartet, man steht am Fenster wie ein Großwildjäger und lauert. Er testete am Säckinger Publikum aus, wie „nerdig“ er werden kann. So lief der Vergleich: „Meine Fresse hat gezuckt, als ob der Vielsafttrank aufhört zu wirken“, bei den Namen der vier Turtles sagte er: „Ich sehe schon, das ist die Nerd-Grenze bei euch. Er bedankte sich bei den Gästen: „Es ist ein Privileg, vor einem Publikum zu spielen, dass sich Zeit nimmt.“ Gstettenbauer erwähnte: „Immer wenn ich neue Sachen erlebe, versuche ich sie in die Show miteinzuarbeiten. Er sagte: „Man muss warten, dass wieder ein bisschen Leben passiert.“ Im November wird seine Show auf dem Fernsehsender Comedy Central ausgestrahlt. Bei der Show Standup 3000 auf Comedy Central sieht man Maxi Gstettenbauer ab dem 15. November jeden Freitag um 23 Uhr.