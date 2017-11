Bad Säckingen Sitzung hat begonnen: Tag der Entscheidung für das Bad Säckinger Krankenhaus

Jetzt wird es ernst: In seiner Sitzung befasst sich der Kreistag aktuell in der vollen Rappensteinhalle in Laufenburg mit der Zukunft des Spitals Bad Säckingen. Die Kreisverwaltung schlägt die Schließung des Krankenhauses vor. Ob der Kreistag dem zustimmt - dazu wagen nicht einmal langjährige Kreisräte eine Prognose. Zu erwarten ist aber ein knapper Ausgang. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

So viel Spannung herrschte wohl noch nie vor einer Kreistagssitzung: In der Rappensteinhalle in Laufenburg soll das Gremium nun eine Entscheidung über die Zukunft der Spitäler Hochrhein treffen. Es ist der Höhepunkt einer langwierigen Diskussion um die Perspektiven der Gesundheitsversorgung in der Region. Hier halten wir Sie in regelmäßigen Abständen auf dem Laufenden und berichten aktuell aus der Rappensteinhalle in Laufenburg:

17.21 Uhr: Ulrich Schoo von der SPD beantragt eine namentliche Abstimmung. Das Gremium lehnt dies mehrheitlich ab.

17.18 Uhr: Klaus Denzinger von der FDP sagt, er werde nicht zustimmen - und erntet dafür nochmals satten Applaus der Säckinger Spital-Verteidiger. Den Landat nimmt er in Schutz: Es sei falsch, ihn für alles verantwortlich zu machen. Denzlingers Kollege Erhard Graunke will hingegen zustimmen.

17.13 Uhr: Ruth Cremer-Ricken, Grüne und Befürworterin des Spitals Bad Säckingen, räumt ein, dass der von ihr lange verfolgte Erhalt keine Option mehr sei. Man müsse deswegen Kompromisse schließen, sonst habe man gar nichts. Die Fraktion werde zustimmen.

17.11 Uhr: Karin Rehbock-Zureich spricht für die SPD. Sie sagt, die SPD stimme dem neuen Konzept zu, da der Standort Bad Säckingen als Gesundheitsdienstleister erhalten bleibe. Dies sei eine schwierige Entscheidung, aber der einzige Weg.

17.09 Uhr: Für die Freien Wähler spricht die Fraktionsvorsitzende Ira Sattler: Man wolle keine Entscheidung auf der Basis von Emotionen, sagt sie. Die Personalnot lasse keine andere Wahl als die Schließung zum 31. Dezember. Das Publikum reagiert mit Buh-Rufen und Pfiffen. Sattler sagt außerdem, die Mehrheit der Freien Wähler sei für den neuen Vorschlag.

17.06 Uhr: Für die CDU spricht Martin Albers. Nachdem man vernommen habe, dass Bürgermeister Alexander Guhl voll auf den Gesundheitscampus für Bad Säckingen setze, werde die Fraktion dem neuen Vorschlag zustimmen und damit der Schließung zum 31. Dezember. Es müsse beim Gesundheitscampus aber weiter eine stationäre Versorgung im altersmedizinischen Bereich geben.

16.59 Uhr: Nachdem pro Fraktion nur ein Statement zu dem neuen Beschlussvorschlag erlaubt wird, verlässt Josef Klein, Kreisratsmitglied der Freien Wähler, die Sitzung. Das Publikum applaudiert.

16.55 Uhr: Die Sitzung soll nun fortgesetzt werden.

16.45 Uhr: Die Beratungen dauern länger als zunächst angesetzt. Inzwischen besprechen sich die Fraktionen seit mehr als einer halben Stunde.

16.10 Uhr: Ein neuer Beschlussvorschlag liegt auf dem Tisch: Alexander Guhl schlägt vor, das Spital Bad Säckingen zwar am 31. Dezember zu schließen. Dafür soll am ohnehin bereits angedachten Gesundheitscampus in Bad Säckingen zudem das altersmedizinische Zentrum für den ganzen Landkreis entstehen. Die Fraktionen haben jetzt 20 Minuten Zeit, um das in einer Beratungspause intern zu debattieren.

16.05 Uhr: In einer zwanzigminütigen Rede begründet Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl noch einmal, warum das Spital erhalten werden soll. Zwischendurch gibt es immer wieder Streit zwischen Kreisräten aus dem westlichen Landkreis und Guhl.

15:45 Uhr: Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt erklärt, dass er persönlich keine reelle Chance sehe, das Haus ab dem 1. Januar weiterzubetreiben, auch weil ihm sehr viel Personal fehle.



15:30 Uhr: Die Stimmung ist aufgeheizt: Nach anhaltenden "Aufhören"-Sprechchören aus dem Publikum droht Landrat Martin Kistler damit, den Saal im schlimmsten Fall räumen zu lassen.



15:15 Uhr: Klinik-Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt ergreift das Wort und bittet für die Sitzung um eine sachliche Atmosphäre, sowie einen fairen und respektvollen Umgang. Aus dem Publikum sind Pfiffe und Buhrufe zu hören.



15:00 Uhr: Die Sitzung hat mit einer Bürgerfragestunde begonnen, die von vielen Befürwortern des Bad Säckinger Krankenhauses genutzt wird, um Werbung für einen Erhalt der Klinik zu machen. Die Redebeiträge bekommen großen Applaus vom anwesenden Publikum.

14:45 Uhr: Die Halle ist bereits voll, viele Bürger haben Ballons mit dem Aufdruck "Finger weg vom Spital" mitgebracht. Landrat Martin Kistler wurde beim Betreten der Halle von mehreren Zuhörern deutlich ausgebuht.

Die Hintergründe zur Spitalentscheidung haben wir hier für Sie zusammengefasst:

Womit befasst sich der Kreistag genau? Der Beschlussvorschlag, basierend auf einer Auswertung von Spitäler-Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt, sieht die Schließung des Spitals Bad Säckingen zum 31. Dezember vor. Die Fachabteilungen für Geriatrie und Innere Medizin sollen nach Waldshut verlagert werden, wo auch die Intensivkapazitäten aufgestockt werden sollen. Der Kreistag soll auch eine Patronatserklärung in Höhe von 200000 Euro für das Jahr 2019 abgeben. Für Bad Säckingen soll die Realisierung eines Gesundheitscampus geprüft werden, wobei keinerlei konkrete Zusagen mit diesem Beschluss verbunden sind. Außerdem soll die Spitäler-Geschäftsführung mit der konkreten Umsetzungsplanung für ein Zentralklinikum beauftragt und nach einem geeigneten Standort gesucht werden. Wie ist die Stimmung vor der Sitzung? Äußerst angespannt. Die Grenze zwischen Emotionen und Sachargumenten ist fließend. Selbst langjährigen Kreisräten fallen Prognosen schwer, ob der Kreistag für Schließung oder Erhalt des Spitals Bad Säckingen stimmen wird. Es wird eine knappe Entscheidung erwartet. Nach Informationen unserer Zeitung werde die Kreisverwaltung beim Beschlussvorschlag auch "nochmals nachbessern". Im Vorfeld zur Sitzung haben sich gerade im westlichen Landkreis etliche Kreisräte für den Erhalt des Spitals stark gemacht. Zudem üben insbesondere auch Fachleute Kritik an Schließungsplänen. Unter anderem äußern sich 40 niedergelassene Mediziner in einem offenen Brief . Sie warnen vor einer Schließung, weil sich dadurch die Versorgungssituation gerade im westlichen Landkreis dramatisch verschlechtern würde. Doch egal wie das Gremium letztlich entscheidet – ob damit tatsächlich ein Schlusspunkt unter die Krankenhausdiskussion gesetzt wird, halten Experten für unwahrscheinlich. Wie sehen die Rahmenbedingungen vor Ort aus? "Wir rechnen mit etwa 600 Zuschauern", erklärt Laufenburgs Bürgermeister Ulrich Krieger auf Nachfrage. Im Inneren der Rappensteinhalle werden Stühle für Bürger aufgestellt und auch die Sitzplätze der Kreisräte und der Kreisverwaltung um Landrat Martin Kistler vorbereitet. Auch auf der Tribüne gebe es weiteren Platz, so dass mühelos weitere Plätze für ein paar hundert Zuschauer bereitgestellt werden können, so Krieger. Welche Tipps gibt es bezüglich der Anreise? In unmittelbarer Nähe zur Rappensteinhalle hat die Stadt acht Parkmöglichkeiten, wobei das Parkhaus Brunnenmatt die meisten Kapazitäten bietet. Zusätzlich soll auch der Parkplatz am Waldfriedhof für Bürger zur Verfügung gestellt werden. Ulrich Krieger rät, die Beschilderung und die Anweisungen der Polizei und der Ordnungskräfte des Landkreises zu beachten. So sei in der Rappensteinstraße das Parken nur auf einer Fahrbahnseite erlaubt. Da das Parkplatzangebot insgesamt dennoch beschränkt ist, rät Ulrich Krieger zur Bildung von Fahrgemeinschaften und zur Nutzung von Öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Förderverein Pro Spital hat einen kostenlosen Bustransfer ab Wehr/Bahnhof auf die Beine gestellt. Dort fährt ein Bus um 13.15 Uhr ab. Weiterer Haltepunkt ist am Rathaus in Rickenbach um 13.35 Uhr. Die Rückfahrt startet um 18.30 Uhr. Die Regionalbahn fährt in Bad Säckingen um 13.47 Uhr ab und erreicht den Westbahnhof Laufenburg um 13.54 Uhr. Ein Bus fährt vom Bahnhof Bad Säckingen um 13.24 Uhr ab und hält am Schlössle in Laufenburg. Rückfahrt hier ist um 19.10 Uhr.

