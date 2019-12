von Hans-Martin Vögtle

Im Rahmen der Debatten um unseren Umgang mit der Umwelt steht wie jedes Jahr an Silvester die Thematik bezüglich Knaller, Raketen und Co. im Mittelpunkt. Es scheint, dass Einsicht und Vernunft auf dem Vormarsch sind und die Silvesterknallerei immer mehr in Frage gestellt wird. Zwei Zahlen die in den Medien kursieren, sind mir in diesem Zusammenhang präsent. Einer Umfrage gemäß sollen sich rund 50 Prozent der Bundesbürger gegen die Knallerei ausgesprochen haben. Umweltschutz, Lärmbelästigung und Sicherheitsaspekte haben die Menschen wohl sensibilisiert. Soweit hört sich das recht vernünftig an.

Im krassen Gegensatz zu dieser Umfrage steht jedoch die diesjährige Bilanz des Handels, dort verweist man darauf, dass der Umsatz mit Feuerwerksartikeln von 128 Millionen Euro im Jahr 2018 auf rund 133 Millionen Euro in diesem Jahr gestiegen ist, also eine fette Steigerung. Das beißt sich doch irgendwie, oder? Und nun haben auch die Kommunen reagiert und an bestimmten Plätzen und in diversen Gebieten in den Städten ein Feuerwerksverbot ausgesprochen. Ob das nun der Weisheit letzter Schluss sein soll, mag ich bezweifeln. Das kann zwar in den sensiblen Zonen zu einer Entschärfung der Problematik führen, aber ich denke, dass die Hobbyartilleristen ihre Abschussrampen irgendwo an anderen Plätzen einrichten um ihre 133 Millionen zu verballern – und sich erst recht nicht zum Aufräumen am Tag danach in der Pflicht sehen.