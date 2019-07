Die Entscheidung vor vielen Jahren, den Billingualen Zug an der Schule einzuführen, war goldrichtig. Das bewies einmal mehr der am 7. Mai europaweit durchgeführte Englischwettbewerb „Big Challenge“.

Erste Reihe, von links: Lena Cappel 6b, Marten Borchers 6b, Elias Barekas 7b, Silas Edinger 7d, Jonas Eschbach 8c; Zweite Reihe, von links: Patrisiya Pehlivanova 6b, Timoteo Schmidt Gonzalez 7b, Ralph Spielmann 9b, Elias Schönecker 9b, Elias Hinnenberger 8c, Finn Horn 8c und hintere Reihe, von links: Rayan Wehbi 5b, Stella Kirnic 5b und Maddox Zimmermann 5b. | Bild: Manuela Kurio/Schule

Drei Schüler der siebten Klasse der Werner-Kirchhofer-Realschule in Bad Säckingen zeigten bei diesem Wettbewerb herausragende Leistungen: Elias Barekas, Klasse 7b, belegte den ersten Platz unter 782 teilnehmenden Schülern seiner Klassenstufe in Baden-Württemberg und wurde Vierter unter 16 133 teilnehmenden Schülern in Deutschland.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Schüler den ersten Platz unter 1200 teilnehmenden Schülern in Baden-Württemberg und Platz 22 unter rund 75 000 teilnehmenden Schülern aus ganz Deutschland belegt. Silas Edinger, 7d, belegte den zweiten Platz, Timoteo Schmidt-Gonzalez, 7b, den dritten Platz. Allein in Deutschland nehmen jedes Jahr über 270 000 Schüler daran teil.

Hauptziel des Wettbewerbs: Schülern einen pädagogischen Anreiz zu geben, ihre Englischkenntnisse spielend zu verbessern. Am Mittwoch erfolgte die Preisverleihung an die 13-Jährigen in der Werner-Kirchhofer-Realschule, gemeinsam mit weiteren Schüler der fünften bis zur neunten Klasse, die ebenfalls beachtliche Platzierungen erlangt hatten. Schwer zu sagen, wer bei der Preisverleihung stolzer war, die Koordinatorin für den Wettbewerb seitens der WKRS, Englischlehrerin Iris Cappel-Rauner oder die ausgezeichneten Schüler selbst. Neben den Erstplatzierten erreichten Jonas Heerdt, Mirko Gottstein und Leandro Vilardo (alle 7b) Platzierungen unter den ersten 100 Schülern ihrer Klassenstufe in Baden-Württemberg und im ersten Drittel von Deutschland.

In der Klassenstufe 5 sind Stella Kirnic, 5b, Rayan Wehbi, 5d und Maddox Zimmermann, 5b, ebenfalls unter den ersten 100 Schülern von insgesamt 1749 Schülern ihrer Klassenstufe im Bundesland. „Eine Spitzenleistung“, findet Iris Cappel-Rauner. Mit Patrisiya Pehlivoanova und Marten Borchers ist auch die Klassenstufe 6 unter den 100 besten des Landes vertreten. Jonas Eschbach, 8c, belegte den 10. Platz in seiner Klassenstufe von 547 teilnehmenden Schülern, bundesweit Platz 189 unter 11 470 Teilnehmern.

Urkunden und Sachpreise

Bei den Neuntklässlern erreichte ein Schüler der 9b einen Platz im vorderen Drittel von Baden-Württemberg und Deutschland. Während sich Sieger Elias Barekas nebst Pokal, Sachpreisen und Urkunde, voraussichtlich über den Eintritt in den Moviepark/Bavaria Filmstadt freuen darf, gab es natürlich auch für die anderen Schüler neben Urkunden diverse Sachpreise. Und welche Pläne treiben die Englisch-Kanonen um? Englischlehrer zu werden, vielleicht? Nicht die Bohne. „Auf keinen Fall“, erklärt Elias Barekas. „Ich mag Autos, vielleicht werde ich Automechaniker.“ Und Timoteo? „Englisch ist die Weltsprache. Vielleicht gehe ich zur UN.“