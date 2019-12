von sk

Von Neujahr bis zum Dreikönigstag sind in Bad Säckingen wieder zahlreiche Sternsinger unterwegs, die mit ihren Segenssprüchen von Haus zu Haus ziehen. Damit die Dreikönigsaktion ein Erfolg wird, braucht es viele Freiwillige die mitmachen, sowohl Kinder als auch Gruppenbegleiter. Dabei spiele es , laut Pressemitteilung der katholische Kirchengemeinde Bad Säckingen-Murg keine Rolle, welcher Konfession Sternsinger und Gruppenbegleiter angehören: Die Dreikönigsaktion sei eine Aktion von Kindern für Kinder und wird vor Ort von den römisch-katholischen Kirchengemeinden organisiert. In Bad Säckingen ist zurzeit jede Pfarrei dabei, die Sternsingeraktion zu organisieren und freut sich über jeden Helfer. Der Erlös der Sternsingeraktion 2020 geht an Kinder im Libanon und weltweit. Eine Übersicht, wie die Pfarreien die Aktion organisieren.

Bad Säckingen Auch Frauen dürfen in Bad Säckingen Bestattungen vornehmen. Doch ihr Einsatz stößt auch auf Verwunderung und Widerstand Das könnte Sie auch interessieren

Heilig Kreuz: Die Gruppen laufen an zwei Tagen zwischen dem 1. und 3. Januar. Die Pfarrei sucht Sternsinger und Gruppenbegleiter. Anmeldungen liegen in der Kirche und im Pfarrbüro Heilig Kreuz oder können im Internet heruntergeladen werden (https://minis-hl-kreuz.jimdo.com). Das erste Treffen findet am Samstag, 28. Dezember, ab 15 Uhr im Pfarrsaal Heilig Kreuz statt. Die Pfarrei weist darauf hin, dass versucht wird, jeden Haushalt zu besuchen, doch aus zeitlichen Gründen sei dies nicht immer möglich. Bei vorheriger Anmeldung in den Pfarrbüros Heilig Kreuz oder Münster ist ein Besuch der Sternsinger garantiert. Kontakt für Informationen und Rückfragen: Ulrike Roming, per E-Mail (ulrike.roming@se-bsm.de) oder Telefon 07761/56 81 93 oder per E-Mail bei den Ministranten (minis-hl-kreuz@gmx.de).

Die Gruppen laufen an zwei Tagen zwischen dem 1. und 3. Januar. Die Pfarrei sucht Sternsinger und Gruppenbegleiter. Anmeldungen liegen in der Kirche und im Pfarrbüro Heilig Kreuz oder können im Internet heruntergeladen werden (https://minis-hl-kreuz.jimdo.com). Das erste Treffen findet am Samstag, 28. Dezember, ab 15 Uhr im Pfarrsaal Heilig Kreuz statt. Die Pfarrei weist darauf hin, dass versucht wird, jeden Haushalt zu besuchen, doch aus zeitlichen Gründen sei dies nicht immer möglich. Bei vorheriger Anmeldung in den Pfarrbüros Heilig Kreuz oder Münster ist ein Besuch der Sternsinger garantiert. Kontakt für Informationen und Rückfragen: Ulrike Roming, per E-Mail (ulrike.roming@se-bsm.de) oder Telefon 07761/56 81 93 oder per E-Mail bei den Ministranten (minis-hl-kreuz@gmx.de). Münsterpfarrei St. Fridolin: Die Gruppen der Münsterpfarrei sind vom 3. bis 5. Januar jeweils Nachmittags unterwegs. Es werden nur Haushalte besucht, die sich in den vergangenen Jahren angemeldet haben. Neuanmeldungen sind im Münsterpfarramt möglich. Zur Vorbereitung gibt es einen Infonachmittag am 14. Dezember von 14.30 bis 16 Uhr im Münsterpfarrheim.

Kreis Waldshut Nachwuchsmangel: Darum kommen die Sternsinger nicht mehr in jedes Haus Das könnte Sie auch interessieren