von Christiane Pfeifer

Der Mittelalterstammtisch Hochrhein bekam am Samstagabend mit Jan Jarosch einen neuen Kassierer. Das Amt des Pressesprechers, das von Markus Schlienger ausgeführt worden ist, wurde durch das Amt des Beisitzers ersetzt. Vorsitzender Reiner Schmid freute sich, mit Jan Jarosch das Amt des Kassierers im Verein zu besetzen, das Amt war seit dem 21. Juli unbesetzt. Die beiden Kassenprüfer Daniel Gibson und Jan Jarosch bestätigten die Buchungen und die Richtigkeit der Kasse dem Vorsitzenden.

Marcel Weber, der sich im Verein um die Webseite kümmert, wird das im Verein neue Amt des Beisitzers übernehmen. Dieses ersetzt den Pressesprecher, Markus Schlienger trat nicht mehr zu den Neuwahlen an.

Andrea Grießer bleibt im Amt der stellvertretenden Vorsitzenden ebenso wie die Schriftführerin Christine Zöllner. Auch der Vorsitzende Reiner Schmid wurde für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Mit einer Enthaltung wurde über die Beitragserhöhung von fünf Euro positiv abgestimmt. „Um weiterhin kostendeckend zu sein, ist dieser Schritt unumgänglich“, sagte Reiner Schmid und fügte an: „Mit 25 Euro im Jahr für Einzelpersonen sind wir immer noch sehr günstig im Vergleich zu anderen Vereinen.“ Der Verein investiert in diesem Jahr auch in einen eigenen Stand, der gebraucht erwerbt werden kann. Die Mitglieder stimmten für die 700 Euro teure Anschaffung.

Andrea Grießer liegt das Mitspracherecht der Mitglieder am Herzen. Sie betonte, dass der Stand vielseitig eingesetzt und auch für die Lagerküche oder den Weihnachtsmarkt verwendet werden könne. Auch über eine künftige Rechtsschutzversicherung wurde abgestimmt. Andrea Grießer wird die Angebote prüfen.

Märchen- und Geschichtenvorleser

Im Moment gibt es im Verein drei Märchen- und Geschichtenvorleser. Andrea Grießer bedankte sich bei Susanne Kortum, Daniel Gibson und Stephanie von Guaita für ihren Einsatz. Andrea Grießer lädt auch andere Mitglieder ein. „Ich würde mich freuen, wenn sich noch mehr Mitglieder für das Märchenvorlesen begeistern können.“ Die Vorleseaktionen finden zwei bis vier Mal im Jahr statt, für das kommende Jahr soll nicht nur an den Bad Säckingern Märchentagen und dem historischen Weihnachtsmarkt etwas erzählt werden, sondern auch am Brückenfest ist eine Aktion im Gespräch.

Andrea Grießer lädt Interessierte zu den Stammtischen des Vereins ein. „Jeder kann vorbeikommen, uns ist eine lockere Atmosphäre und ein nettes Zusammensein wichtig.“