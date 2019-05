Von der Idee zur neuen Produktion des Gloria-Theaters sind alle begeistert, ob Sponsoren, Partner, künftige Zuschauer, aber auch die potenziellen Darsteller. Mit „Happy Landing“ haben die Musical-Macher originalgetreu die 1960er Jahre nachgezeichnet und den größten Erfolg in ihrer Geschichte verbucht.

Mit „Tommy Tailors Traumfabrik“ können sie jetzt aus einem Füllhorn an Möglichkeiten schöpfen und ihrer Kreativität und Fantasie freien Lauf lassen: Ein Traum, zugleich aber eine Bürde, denn „das Problem ist, wenn man eine Welt frei gestalten kann, muss man darauf achten, dass alles noch einen Sinn ergibt“, bekennt Produzent Alexander Dieterle.

Aber der Reiz des Originellen überwiegt. „Bisher hat sich noch niemand damit beschäftigt, wo die Träume herkommen“, stellt Jochen Frank Schmidt, Komponist, Autor und Intendant des Gloria-Theaters fest. Er erschuf deshalb „Tommy Tailors Traumfabrik“, eine „schmissige, lustige, dramatische und fantasievolle Story“. Um die geeigneten Darsteller für die neue Produktion zu finden, startete jetzt im Medienhaus SÜDKURIER in Konstanz die Castingreihe.

Traditionell stellt der Medienpartner die geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung und unterstützt damit die neue Produktion. Warum? „Wir sind immer auf der Suche nach besonderen Momenten für unsere Leser. Das Gloria-Theater bietet stets traumhafte Augenblicke“, so Achim Herrmann, regionaler Kundenservice-Leiter des SÜDKURIER.

Die Castings seien darüber hinaus die Möglichkeit, um auch die Träume junger Talente wahr werden zu lassen, als Musical-Darsteller das Publikum zu begeistern. „Wir suchen den dreifachen Teufel, der singen, tanzen und schauspielern kann“, so Alexander Dieterle.

Geeignete Talente zu finden, werde immer schwieriger, stellt Jochen Frank Schmidt fest. „Die Jugend hat viele Möglichkeiten; finanzielle Aspekte werden immer wichtiger“, sagt er, wohlwissend dass die Berufe Musicaldarsteller, Schauspieler, Sänger und Tänzer eine brotlose Kunst sind und nur die wenigsten berühmt werden.

Das Gloria-Team weiß, dass die jungen Talente unzählige Castings absolvieren und dafür durch die ganze Republik reisen müssen, um letztendlich ein Engagement zu bekommen. Deshalb haben sie dieses Mal eine Vorauswahl getroffen, die Möglichkeit des E-Castings eingeführt und nur Auserlesene zur persönlichen Audition (Vorstellung) eingeladen. E-Castings seien für den ersten Eindruck sehr hilfreich, wertet Dieterle, kommt aber zu dem Ergebnis, dass das Live-Casting nicht zu ersetzen sei.

Die Qualität der Bewerber bei der Premiere war entsprechend hoch, und die Erfahrungen, welche die jungen Talente aus ganz Deutschland mitbrachten, staunenswert. Nike Tiecke (24) etwa, ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt, spielt derzeit Fräulein Kost im Musical „Cabaret“ am Stadttheater Konstanz. Sie liebt die Gegend und würde gerne in der Region bleiben. Sie würde sich über ein Engagement für die Traumfabrik freuen, denn „das Gloria-Theater hat einen sehr guten Ruf und ich finde es toll, dass sie ihre eigenen Stücke schreiben“.

Anna Pinter aus Köln war schon als Sängerin und Tänzerin auf dem Kreuzfahrtschiff MS Deutschland tätig und agiert als Musicaldarstellerin bei der Musikshow der Karl-May-Festpiele in Elspe. Für Helena Schneider aus München würde mit einem Engagement beim Gloria ein Traum in Erfüllung gehen, ebenso für Beate Chui, die von den vielfältigen Darstellungsmöglichkeiten, die das fantasievolle Musical bieten kann, begeistert ist.

Aufführung

Die Uraufführung des neuen Musicals „Tommy Tailors Traumfabrik“ von Jochen Frank Schmidt findet am 17. Oktober 2020 im Gloria-Theater statt. Die Kick-off-Veranstaltung der Castingreihe hat jetzt im SÜDKURIER Medienhaus stattgefunden. Weitere Auditions am 2. Juni in Zürich, 29. Juni in Freiburg und 20. Juli in Bad Säckingen. Das Callback findet am 31. August statt. Weitere Informationen gibt es im Internet:

http://www.immerwo.de