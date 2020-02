von Vanessa Dai

Seitdem Elektro-Fahrräder Senioren größere Mobilität und Beweglichkeit ermöglichen, wird auch der richtige Umgang mit diesen Fahrzeugen immer wichtiger. Der Fahrrad-Aktionstag für Senioren am 3. März auf dem Verkehrsübungsplatz in Wallbach soll darüber informieren und aufklären. Organisiert hat die Gemeinschaftsaktion der Sozialverband VdK in Kooperation mit dem Stadtseniorenrat, der Stadtverwaltung und der ADFC-Ortsgruppe Bad Säckingen.

Der Kurs Der Kurs für den richtigen Umgang mit dem E-Bike findet am Dienstag, 3. März, von 10 bis 12 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz in Wallbach statt. Er ist kostenlos und Fahrräder werden bereitgestellt. Die Teilnehmer dürfen aber auch das eigene E-Bike mitnehmen. Die Teilnehmerzahl ist auf circa 15 Personen beschränkt. Spenden sind willkommen. Anmeldungen und Informationen gibt es bei Winfried Riegelsberger unter Telefon 07761/553 82 81 oder per ­E-Mail (winfried.riegelsberger@vdk.de).

„Wir möchten den Senioren die Angst vor dem Fahrradfahren nehmen“, erklärt Winfried Riegelsberger, Vorsitzender des VdK-Ortsverbands Bad Säckingen. Im Alter fallen viele Bewegungsabläufe schwerer oder erscheinen unmöglich. Auch das Fahrradfahren wird schwieriger. „Mit einem Elektro-Fahrrad werden Senioren wieder mobiler“, erklärt Riegelsberger.

Die Gemeinschaftsaktion werde von der Polizei geleitet und führt zunächst mit einem Theorieteil in die Thematik ein. Dieser werde in der Flößerhalle neben dem Verkehrsübungsplatz stattfinden. So soll zunächst geklärt werden, welche Fahrräder für Senioren geeignet sind und worauf beim Kauf geachtet werden soll.

„Es ist wichtig, dass die Senioren sich sicher fühlen und mit Gefahrensituationen umgehen können“, betont Winfried Riegelsberger. Im Praxisteil auf dem Verkehrsübungsplatz dürfen die Senioren dann in einem geschützten Raum und unter Aufsicht der Polizei Fahrtechnik und richtiges Verhalten in Gefahrensituationen üben.

„Wir sind froh, dass das Fahrradfahren immer mehr Rückendeckung bekommt“, sagt Ralf Däubler, Umweltbeauftragter der Stadt Bad Säckingen. Dieses Gemeinschaftsprojekt bedeute einen Vorreiter, der auch auf Lange Sicht bestehen bleiben soll. „Es wäre schön, wenn sich die Fahrrad-Aktionstage für Senioren etablieren würden“, sagt auch Riegelsberger.