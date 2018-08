von sk

Ein 79 Jahre alter Mercedes-Fahrer war von Bad Säckingen nach Egg unterwegs, als ihm ein Renault, gesteuert ebenfalls von einem 79-jährigen, entgegen kam. Die Pkws streiften sich in der Folge, wobei bei beiden die Außenspiegel abgerissen wurden, aber am Renault noch weitere Beschädigung auf der Fahrerseite verursacht wurden. Während am Mercedes ein Schaden von ca. 500 Euro zu beklagen ist, dürfte am Renault ein Schaden von gut 2500 Euro entstanden sein. Beide Autofahrer warfen sich gegenseitig vor, nach links gekommen zu sein. Hinter dem Renault soll noch ein weiteres Fahrzeug gefahren sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen sucht diese Insassen als Zeugen (Kontakt 07761 934-0).

