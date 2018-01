vor 15 Minuten Hans-Walter Mark Harpolingen Senioren-Wandergruppe Harpolingen zieht positive Bilanz

Die Senioren-Wandergruppe Harpolingen bilanziert ein positives Jubiläumsjahr. Wanderwart Dieter Zimmermann erinnert an die Gründungsversammlung am 8. April 1997, an der 17 Personen unter der Initiative von Adelbert Baumgartner in Anwesenheit des damaligen Ortsvorstehers Josef Geng eine Wandergruppe gründeten.