von Christiane Pfeifer

Am zweiten Bürgerdialog zur Erarbeitung des Leitbildes 2035 in Bad Säckingen haben rund 20 Personen teilgenommen. Die Vorschläge aus dem ersten Treffen wurden als Ziele ausformuliert. An drei Tischen haben die Bürger neun Themen weiter bearbeitet. Elisabeth Vogt (Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing), Margit Ulrich (Amtsleiterin Stadtbauamt) und Christian Heinemann (Wirtschaftsförderer) moderierten die Tische und gaben Gesprächsimpulse. Die Bandbreite reichte vom Zusammenleben bis zu Freizeit und Tourismus. Ging es das letzte Mal mehr um die Vorschläge, so sollte es nun um den Konsens gehen.

Bad Säckingen Im Bürgerdialog zum Leitbild Das könnte Sie auch interessieren

Fred Thelen fand es schade, das niemand vom Jugendparlament eingeladen worden war: „Unsere Jugend muss das tragen, was wir uns heute ausdenken.“ Prozessbegleiter Frank Leichsenring sagte dazu: „Es ist natürlich jeder zum Bürgerdialog willkommen, die Einladungen wurden auf vielseitigen Kanälen kommuniziert.“

In Sachen Mobilität soll Bad Säckingen die Priorität auf Fußgänger legen, auch Radfahrer sollen es künftig leichter haben. Bessere Anschlussmöglichkeiten bei den Öffentlichen Verkehrsmitteln und grenzüberschreitende Mobilität waren ebenfalls Punkte auf der Liste. Im kulturellen und touristischen Bereich möchte man die Angebote weiterentwickeln.

Das Leitbild Ein Leitbild bildet die Richtschnur für die mittel- bis langfristige Gemeindeentwicklung. Es wird mit der Bevölkerung erarbeitet und abgeglichen. Darin wird der angestrebte Zustand in der Zukunft umrissen. Es enthält Leitziele und Maßnahmenvorschläge, die umsetzbar sind. Die Annäherung an dieses Idealbild gilt ein steter Prozess.

Einig war man sich, dass mehr bezahlbarer Wohnraum entstehen soll. Die Stadt soll in dieser Hinsicht aktiver werden und die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf berücksichtigen. Der Standort soll für die Wirtschaft attraktiv sein und Arbeitsplätze schaffen. Für die Ortsteile wünscht man sich, dass die Grundversorgung für Handel und Dienstleistung gesichert sind. Das Zusammenleben in der Region soll durch eine Altersübergreifende Integration gestärkt werden. Das Schaffen eines flexiblen Bildungsraums für alle Altersgruppen wäre eine Möglichkeit. Auch die Stärkung des Gesundheitsstandorts soll vorangetrieben werden.

Moderiert haben sie Elisabeth Vogt (Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing), Margit Ulrich (Stadtbaumeisterin) und Christian Heinemann (Wirtschaftsförderer). | Bild: Christiane Pfeifer

Leichsenring sagte: „Zeitnah vor Weihnachten werden wir kommunizieren, wie das Leitbild aussieht. Die ausformulierten Ziele werden dem Gemeinderat vorgelegt. Frank Leichsenring erwähnte: „Im nächsten Sommer ist das Konzept beendet.“ Am 7. und 8. Februar wird das Stadtentwicklungskonzept im Gemeinderat vorgestellt. Die Jugendlichen haben am 20. und 21. März die Gelegenheit, ihre Ideen zur Stadtentwicklung einzubringen.

Stadtrat Michael Koubik sagte zum Abschluss: „Die Ideen, die hier entwickelt worden sind, werden ernst genommen.“ Für Koubik ist es wichtig, dass man sich mit der Stadt verbunden fühlt und sagen kann: „Hier fühle ich mich wohl, hier bin ich zu Hause.