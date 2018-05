Kultur Seelenlandschaften und Lebensspuren zeigen die Werke von Christel Andrea Steier in der Villa Berberich in Bad Säckingen

Seelenlandschaften und Lebensspuren zeigen die Werke von Christel Andrea Steier in der Villa Berberich in Bad Säckingen

Alle Bilder und Skulpturen von Christel Andrea Steier bei der aktuellen Ausstellung in der Villa Berberich in Bad Säckingen beziehen sich auf Fragen des Daseins: Woher? Wohin?

In dieser Ausstellung gibt es ausnahmsweise keine Untertitel, sondern nur einen (antikisierenden) Übertitel: „Brichst du auf gen Ithaka...“ ist ein Zitat aus einem Gedicht des bekanntesten griechischen Gegenwartsdichters Konstantinos Kavafis, auf das sich die Bernauer Malerin Christel Andrea Steier in ihrer Einzelschau in der Bad Säckinger Villa Berberich bezieht. Es ist der lebensphilosophische Leitfaden für ihre „inneren Landschaften“, mehr oder weniger abstrakte Seelenlandschaften im Sinne der Romantik oder Meditationsbilder, wie die Künstlerin ihre Werkreihe mit Farbreliefs bezeichnet.

Steier ist seit 2017 künstlerische Leiterin des Holzbildhauersymposiums in St. Blasien, Publikumspreisträgerin im Grand Salon Bad Säckingen (2018) und war an der Gemeinschaftsausstellung „Strahlende Zeiten“ im Landratsamt Waldshut beteiligt. Ihre Kunstwerke versteht sie als Synonyme für Lebensfragen und so beschreibt auch der zitierte Ausstellungstitel die Gedanken der Malerin. Sie zeigt keine realen Landschaften, sondern komponierte, geschaute, aus der Erinnerung und der Empfindung.

Die Arbeiten entstehen in einer Spachteltechnik. Die rillenartigen Strukturen und Linien wirken je nach Lichteinfall dreidimensional und lassen die Bilder flirrend spätimpressionistisch wirken. Die eingearbeiteten Kratzer oder Linien sind Sinnbilder für jene Spuren, die das Leben in die menschliche Existenz und in die Innenwelten eingraviert. Neben der freien, durchlichteten Malerei sind Skulpturen in Holz zu sehen, deren verschlungene filigrane Formen Steier als Lebensreisen und Lebenslinien deutet.

Die Ausstellung in der Bad Säckinger Villa Berberich dauert bis 17. Juni. Im Rahmenprogramm spielt am 9. Juni, 16 Uhr, der Musiker und Komponist Michael Neymeyer experimentelle Musik am Seaboard. Zur Finissage liest um 15 Uhr Conrad Schierenberg aus seinem neuen Buch. Die Künstlerin führt an den Wochenenden durch die Ausstellung, die Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonn- und Feiertag von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist.