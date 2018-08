von sk

Vor Ort stellte die Polizei fest, dass ein 19-jähriger Fahrer mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrspur abgekommen war und in den Gegenverkehr kam, wo er mit dem Fahrzeug einer bergwärts fahrenden 46-jährigen Fahrerin kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall stark beschädigt und zurückgeworfen, wobei das Fahrzeug der Fahrerin nicht nur die schwereren Schäden abbekam, sondern auch von der Fahrbahn hinunter mehrere Meter unterhalb der Straße abgewiesen wurde. Die Fahrerin dieses Wagens wurde schwer verletzt. Sie wurde nach ambulanter Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Klinikum verbracht. er Fahrer des talwärts fahrenden Wagens wurde weniger stark verletzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Fahrzeugbergung musste die L 152 für einen längeren Zeitraum voll gesperrt werden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein