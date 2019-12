Ohne Fremdbeteiligung ist am Dienstag gegen 13 Uhr ein Autofahrer am westlichen Ortseingang von Bad Säckingen von der Straße abgekommen und gegen ein Schild gerast. Dabei wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verletzt, wie Feuerwehr-Stadtkommandant Tobias Förster auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte.

Die Feuerwehr war zur Bergung des Unfallopfers mit 25 Leuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Der Autofahrer wurde aus seinem Fahrzeug herausgeschnitten und per Helikopter in ein Krankenhaus gebracht, so Förster.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße zwischen Öflingen und Bad Säckingen komplett für den Verkehr gesperrt. Es kam zu immensen Staus in beiden Richtungen, zumal es einige Zeit dauerte, bis eine Umleitung ausgewiesen werden konnte: „Nach etwa einer Stunde konnte die Straße einspurig für den Verkehr geöffnet werden“, schilderte Förster weiter. Allerdings kam es noch bis weit in den Nachmittag hinein zu massiven Verkehrsbehinderungen, bis das Fahrzeugwrack geborgen war.