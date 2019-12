von sk

Nach einem Schwelbrand in einer Lackiererei am Mittwoch, 18. Dezember, klagten drei Mitarbeiter über Kopfschmerzen und Atemwegsreizungen. Ein 16 Jahre alter Mitarbeiter wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 12.20 Uhr wurde die Rauchentwicklung aus der Trockenkabine bemerkt. Schnell brachten die Mitarbeiter das darin stehende, frisch lackierte Fahrzeug nach draußen. Der Schwelbrand in der Decke der Anlage wurde von der angerückten Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden ist gering, das Gebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache dürfte technischer Natur sein.