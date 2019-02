von Nadine Böni

Das schweizerische Bundesamt für Umwelt untersucht die Bewegungen der Fische im Rhein. Erste Erkenntnisse liegen jetzt vor. Im Rhein sind rund 19 000 Fische unterwegs, die einen Peilsender tragen. Seit dem Frühjahr 2017 überwacht das Bundesamt für Umwelt (Bafu) mittels eines elektronischen Monitorings das Wanderverhalten von Barben, Rotaugen und anderen Arten an den Kraftwerken Augst-Wyhlen, Rheinfelden, Ryburg-Schwörstadt und Bad Säckingen.

Nun sei das Projekt bezüglich Datenaufnahme der markierten Fische abgeschlossen, sagt Andreas Knutti, Leiter der Sektion Lebensraum und Gewässer beim Bafu. "Die Daten müssen nun zusammengeführt, ausgewertet und in einem Bericht niedergeschrieben werden", so Knutti.

Dieser Schlussbericht wird für Ende März erwartet. Erste Erkenntnisse lassen sich jetzt schon aus den Untersuchungen herauslesen. So hat sich etwa gezeigt, dass die modernen Fischaufstiegshilfen deutlich besser abschneiden als alte Fischtreppen.

Aufstiegsprobleme bei den Grundeln

Weiter haben die Untersuchungen bestätigt, dass nicht nur als klassische Wanderfische bezeichnete Arten wie Brachsmen oder Lauben intensiv wandern. "Erstaunlich ist auch, wie oft einzelne Fische durch die Fischwanderhilfen wandern. Teilweise kehren sie im Fischpass auch um", sagt Knutti. Oder sie schwimmen gar nicht erst in die Fischpässe.

Schwarzmeergrundeln etwa konnten in den Fischpässen bisher keine festgestellt werden. "Sie scheinen also Mühe bei diesen Kraftwerks-Anlagen zu haben", sagt Knutti. "Allerdings ist die Stichprobe der markierten Grundeln klein und das Resultat mit Vorsicht zu genießen."

Die gesammelten Erkenntnisse aus dem Fischmonitoring fließen nun in die Planungen für die Sanierung der Fischgängigkeit an den Kraftwerken ein. Diese steht in den kommenden Jahren an. Das 2011 in Kraft getretene revidierte Gewässerschutzgesetz verpflichtet die Inhaber von Wasserkraftanlagen nämlich dazu, ökologische Beeinträchtigungen – etwa der Fischwanderung – bis 2030 zu beseitigen. Gleichzeitig ist vorgesehen, das eigentlich auf zwei Jahre angesetzte Fischmonitoring um ein Jahr zu verlängern. Die Untersuchung wird über den Netzübertragungsfonds, ehemals "Swissgrid-Fonds", finanziert.