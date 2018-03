Bad Säckingen Schulwettbewerb: Schülerfirmen der Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen wollen eine Messe für Übungsfirmen besuchen (S18)

Startnummer S18: Die Schüler der Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen wollen ihre Übungsfirmen auf einer Messe präsentieren. Um die Präsentation zu professionalisieren, erhoffen sie sich Unterstützung beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Bad Säckingen – Ein reges Treiben herrscht im Großraumbüro der Übungsfirma BS.Seasons GmbH auf dem Gelände der Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen. An den Schreibtischgruppen sitzen vor den Computerbildschirmen eifrige Schüler. Sie tippen auf den Tastaturen, unterhalten sich, diskutieren – ganz normaler Büroalltag eben. Ihr "Arbeitgeber", die Übungsfirma SB.Seasons verkauft "Sportartikel und Sportgeräte für In- und Outdoor-Aktivitäten im Winter wie im Sommer", heißt es im Bewerbungsschreiben zum Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Die Bewerbung zum Schulwettbewerb eingereicht haben die drei betreuenden Lehrkräfte Christine Klumpp, Dagmar Wolff und Marco Wassmer. Die Schüler der Klasse 1BK1W2 sollen durch die Arbeit in der Übungsfirma erste berufliche und praktische Erfahrungen sammeln. "Sie haben die Möglichkeit, wie in einem richtigen Unternehmen zu arbeiten und den Ablauf des Büroalltags kennen zu lernen", schreiben die Verantwortlichen. So arbeiten sie in den Abteilungen Verkauf, Einkauf, Personal und Buchhaltung.

Patenfirmen unterstützen die Übungsfirmen: Die BS.Seasons GmbH wird von Sport Waßmer in Bad Säckingen gefördert. Neben BS.Seasons gibt es aber noch weitere Übungsfirmen an der Rudolf-Eberle-Schule: die Übungsfirma ASF – Aqua Sport Fashion mit der Patenfirma Mayan Beachwear aus Laufenburg, die Achillea unterstützt von Blumen Maier in Öfflingen, die Übugsfirma B4Y – Ballon for you mit der Patenfirma BallonAss aus Bad Säckingen und JoS – Joy of Sink, gefördert von der Franke GmbH, Bad Säckingen.

Der Hhepunkt: "Im Frühjahr besucht die Berufskollegsklasse die regionale Übungsfirmenmesse in Pforzheim im Rahmen einer zweitägigen Klassenfahrt. Die Schüler entwerfen und gestalten in den Wochen davor mit Plakaten, Bannern, Ausstellungsstücken und mehr ihren Messestand und führen auf der Messe selbständig Verkaufsgespräche", heißt es in den Bewerbungsunterlagen. Das Preisgeld solle vor allem für eine professionellere Gestaltung des Messestandes verwendet werden und in die Vorbereitung der Übungsfirmenmesse fließen.

Profitieren würden davon, so das Schreiben, die Schülerinnen und Schüler, die vielfältige Erfahrungen sammeln können. Die Übungsfirmen existieren über Jahre hinweg, auch zukünftige Schüler könnten also vom jetzigen Einsatz profitieren.

Die Rudolf-Eberle-Schule

„Die Rudolf-Eberle-Schule ist eine kaufmännische Schule, die in enger Kooperation mit der Wirtschaft am Hochrhein Schüler auf das Berufsleben und das Studium vorbereitet“, heißt es auf der Schulhomepage. In den Übungsfirmen sammeln Schüler berufspraktische Erfahrungen.

