Bad Säckingen Schulwettbewerb: Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Bad Säckingen möchte Unterstützung für Bläserklassen-Mentorenprogramm (S07)

Startnummer S07: Die Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Bad Säckingen hofft auf Unterstützung für ihr Bläserklassen-Mentorenprogramm. Mit diesem Programm, in dem die älteren Schüler ihr Wissen am Instrument an die jüngeren weitergeben, bewirbt sich die Schule beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Wenn die Schüler der Bläserklassen an der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule in Bad Säckingen zusammenkommen, ihre Instrumente auspacken und zum gemeinsamen Spielen ansetzen, kann es ganz schön laut werden. Das liegt in der Natur der Blechblas-Instrumente, die die Fünft- bis Neuntklässler während des Unterrichts erlernen.

"Bei uns können die Schülerinnen und Schüler zur fünften Klasse wählen, wollen sie Kunst oder lieber Musik machen. Alle, die sich für Musik entscheiden, kommen dann in die sogenannten Bläserklassen", erklärt die zuständige Lehrerin Pia Schwenke: "Dort erlernen die Kinder im Musikunterricht dann ein Blasinstrument." Drei Wochenstunden musizieren die Klassen, so Pia Schwenke. Eine weitere Wochenstunde verwende sie für Registerproben. "Ich bringe den Schülern die Blechblas-Instrumente bei, die ich selbst spielen kann", erklärt sie.

Nachdem sich die musikbegeisterten Schüler in den ersten Schuljahren langsam an ihre Instrumente herangetastet haben, geht es für sie in der achten Klasse, manchmal sogar schon in der siebten Klasse, einen Schritt weiter: "Schüler der Klassen sieben bis neun werden als Mentoren ausgebildet und werden dadurch befähigt, Schüler der Klassen fünf und sechs beim Lernen eines Musikinstruments zu unterstützen", heißt es in der Bewerbung zum Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Bisher sei diese Mentorenausbildung noch sehr klein gewesen – aus finanziellen Gründen, erklärt Pia Schwenke. Mit einem möglichen Gewinn beim Schulwettbewerb möchte die Lehrerin ihre Mentoren besser ausbilden: "Wenn wir über ein Wochenende musikalisch arbeiten könnten wäre das sehr schön."

Auch die Musikakademie des Bundes Deutscher Blasmusikverbände bietet ein solches Mentorenprogramm an. Hier werden die Schüler über ein halbes Jahr hinweg in verschiedenen Bereich geschult. "Vielleicht können wir diese Ausbildungsmöglichkeiten kombinieren", sagt Pia Schwenke. Den Finanzbedarf schätzt sie auf 4000 Euro.

Es sollen übrigens nicht nur die älteren Schüler profitieren: "Die jüngeren Musiker der Klassen fünf und sechs profitieren vom Wissen und Können der älteren Schüler. Sie erleben, wie gewinnbringend das Mentorensein ist", heißt es in der Bewerbung.

Gemeinschaftsschule

Auf die Bad Säckinger Gemeinschaftsschule gehen derzeit 300 Schüler. Die Schule beschreibt sich selbst als eine Schule "für alle Kinder, unabhängig von der Schulartempfehlung" und als eine Schule, "die sich vom Zutrauen in die Fähigkeiten der Kinder leiten lässt". Mit den Bläserklassen wird ein verstärkter Fokus auf Musik geboten.

Weitere Informationen im Internet: www.hans-thoma-schule-bs.info