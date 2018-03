Bad Säckingen Schulwettbewerb: Förderverein der Grundschule Wallbach möchte Schulplatz erneuern

Startnummer S04: Der Förderverein der Grundschule Wallbach möchte den Schulplatz neu und attraktiver gestalten. Mit diesem Projekt bewirbt sich der Verein beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Ein maroder Sandkasten, eine morsche Spielhütte, ein deplatzierter Basketballkorb, ein Brunnen, der nur hin und wieder funktioniert, Tischtennisplatten aus einem anderen Jahrtausend und Zeichnungen auf dem Asphalt, "die für die Schülerinnen und Schüler kaum mehr zu erkennen sind", wie Elisabeth D'Souza es beschreibt: Der Pausenhof der Grundschule Wallbach könnte für die Kinder deutlich attraktiver sein.

Elisabeth D'Souza ist die Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule Wallbach. Der Verein möchte das Projekt Schulhof endlich in Angriff nehmen und diesen neu und attraktiver für die Schüler gestalten. Auf Unterstützung bei dem großen Projekt hofft der Förderverein durch die Teilnahme am Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Geplant sei die Anschaffung eines neuen Basketballkorbes sowie die Umgestaltung des maroden Sandkastens inklusive der Installation eines Sonnensegels, verraten die Bewerbungsunterlagen. "Falls das Geld reicht, würden wir gerne auch Motorik-Segmente anschaffen", sagt die Fördervereinsvorsitzende D'Souza. Außerdem stünden neue Bänke und Tische, die Erneuerung des Spieleschuppens und der Holzhütte und die Erneuerung beziehungsweise Instandsetzung des Spielplatzbrunnens auf dem Wunschzettel des Vereins. Eben eine Rundumsanierung. Elisabeth D'Souza: "Es gibt einiges zu tun."

Aktuell sei man noch in der Planungsphase, "da kommt der Wettbewerb also gerade recht", so Elisabeth D'Souza. In das Projekt integriert werden sollen Eltern und die Stadt Bad Säckingen mit dem Bauamt. Einen Termin mit den Verantwortlichen der Stadt habe es bereits gegeben, berichtet die Fördervereinsvorsitzende Elisabeth D'Souza: "Bei der Spielplatzplanung und Umsetzung gibt es gewisse Vorschriften. Es muss natürlich alles abgenommen werden." Und auch die Eltern sollen ihre Bereitschaft zur Mitarbeit signalisiert haben.

Den letztendlichen Finanzbedarf schätzen die Verantwortlichen des Fördervereins der Grundschule Wallbach auf rund 12 000 Euro. Von der Erneuerung des Schulplatzes würden letztendlich nicht nur die Schüler der Grundschule Wallbach profitieren – außerhalb der Schulzeiten könne der Platz auch als normaler Spielplatz genutzt werden, verrät Elisabeth D'Souza: "Von einem etwas "upgepimten" Schulplatz haben viele etwas."

Förderverein

In der Grundschule Wallbach werden in diesem Schuljahr 53 Schüler unterrichtet. Der Förderverein der Grundschule mit der Vorsitzenden Elisabeth D'Souza kümmert sich um diverse Projekte durch finanzielle Unterstützung wie der Neugestaltung des Schulplatzes.

Informationen im Internet: www.grundschule.wallbach-baden.de