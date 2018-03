Bad Säckingen Schulwettbewerb: Die Weihermattenschule Bad Säckingen wünscht sich ein E-Piano (S08)

Startnummer S08: Die Weihermattenschule Bad Säckingen wünscht sich ein E-Piano für die Schulchöre und ihre Auftritte, denn das schuleigene Klavier ist zu schwer für einen Transport. Mit diesem Projekt bewirbt sich die Grundschule beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Bad Säckingen – Es ist ganz schön was los in den Chorproben an der Weihermattenschule in Bad Säckingen. Im Grundschulchor singen über 60 Mädchen und Jungen, außerdem gibt es noch einen weiteren Chor mit knapp 30 Kindern. "Das ist schon eine beachtliche Stärke", bestätigt die Chorleiterin Pia Schwenke. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Birgit Pröker leitet sie die Chorarbeit der Grundschule. "Wir arbeiten gemeinsam, studieren die Stücke zusammen ein. Bei Auftritten dirigiere ich, Birgit Pröker begleitet uns", sagt die Lehrerin, die für eine Wochenstunde von der Hans-Thoma-Schule Bad Säckingen an die Weihermattenschule abgeordnet wurde.

Die Begleitung des Chors ist ihr Stichwort: "Wir haben ein sehr altes Klavier an der Schule. Das ist enorm schwer, mit einer großen Eisenplatte", klagt Pia Schwenke. Die Probenarbeit sei gerade noch möglich, bei Auftritten stößen die Lehrerinnen aber schnell an Grenzen. "Wir haben schon Probleme bei unserem eigenen Schulfest", so Pia Schwenke: "Wir bekommen das Klavier kaum auf den Pausenhof. Es ist zu schwer. Und wir müssen Treppen überqueren."

Neben dem eigenen Schulfest treten die jungen Sängerinnen und Sänger regelmäßig auch außerhalb der Weihermattenschule auf: beim Seniorennachmittag, am Weihnachtsmarkt, im Bad Säckinger Schlosspark. "Bisher mussten wir uns für solche Anlässe immer ein tragbares E-Piano ausleihen", so die Chorleiterin.

Mit der Bewerbung zum Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus soll das ein Ende haben. Birgit Pröker und Pia Schwenke hoffen auf die Gelegenheit, sich endlich ein schuleigenes E-Piano anschaffen zu können. "Es sollte eine gute Qualität haben und möglichst laut spielen, dass es bei den Auftritten auch gehört wird", erklärt Pia Schwenke. Und außerdem solle es natürlich gut zu transportieren sein. Sie rechnet mit etwa 2500 Euro Kosten dafür. Neben dem Einsatz in der Chroarbeit würden alle Musiklehrer der Schule von einem E-Piano profitieren: Sie könnten das digitale Instrument gut in den Klassenzimmern nutzen, heißt es im Bewerbungsschreiben.

Das Programm der kleinen Chorsängerinnen und -sänger der Weihermattenschule ist abhängig vom gegebenen Anlass: "Zuletzt haben wir lustige Lieder einstudiert, passend zur Fasnacht", sagt Pia Schwenke. Sie achte aber auch auf stimmbildnerische Aspekte, beispielsweise singe sie häufig Kanons zum Üben von Mehrstimmigkeit.

Die Weihermattenschule

An der Weihermattenschule in Bad Säckingen werden Grundschulkinder unterrichtet. Fast 100 der Schülerinnen und Schüler sind Mitglied in den Schulchören. Regelmäßig treffen sie sich zur Probe mit ihren Lehrern Birgit Pröker und Pia Schwenke.