Bad Säckingen Schulwettbewerb: Die Josef-Anton-Sickinger-Grundschule Rippolingen wünscht sich Experimentiermaterialen (S11)

Startnummer S11: Die Josef-Anton-Sickinger-Grundschule in Rippolingen wünscht sich Experimentiermaterialen für den Sachunterricht, damit die Kinder spielerisch die Naturwissenschaft entdecken können. Mit diesem Vorhaben bewirbt sich die Schule beim Schulwettbewerb von SÜDKURIER Medienhaus und Sparkasse Hochrhein.

Rippolingen – Was sind unsere Sinne? Warum wirft etwas manchmal einen Schatten und manchmal nicht? Was ist Luft und wieso kann ein Schiff im Wasser schwimmen ohne unterzugehen? Und was sind eigentlich Aggregatszustände? Fragen über Fragen für junge Grundschülerinnen und -schüler. Die Josef-Anton-Sickinger-Grundschule in Rippolingen möchte sich diesen Fragen in Experimenten nähern.

"Der neue Bildungsplan für die Grundschule gibt dem experimentellen Sachunterricht wieder mehr Bedeutung", sagt Schulleiter Steffen Wurster. Manche Experimente seien sogar verbindlich vorgegeben. Das Problem: Schulen müssten nun aus ihrem jährlichen Budget zusätzliche Anschaffungen in großem Umfang leisten, so Steffen Wurster: "Dies ist für kleine Schulen sehr schwierig umzusetzen, da der Sachkostenzuschuss und damit das Budget von der Schülerzahl abhängig ist. Ein Großteil des Schulbudgets ist an Fixkosten gebunden."

Mit der Bewerbung beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus hofft der Schulleiter der Josef-Anton-Sickinger-Grundschule nun auf finanzielle Unterstützung: "Die Anschaffung der Experimentierkästen muss auf die nächsten Jahre ausgelegt werden."

Für Schulleiter Steffen Wurster hat das Experimentieren im Unterricht einen hohen Stellenwert: "Die ursprüngliche Neugier der Kinder für biologische, physikalische und chemische Phänomene und Zusammenhänge sollte in der Grundschule genutzt und genährt werden, damit das Interesse an naturwissenschaftlichen Themen erhalten bleibt. Lernen mit Kopf, Herz und Hand ist eine Grundprämisse der Grundschule. Dies bedeutet, dass Schüler selbsttätig experimentieren sollen. Auch in unserer medial geprägten Welt lernen Kinder nachhaltiger durch selbstständiges Tun als durch das bloße Betrachten von Filmen über Experimente", sagt er.

Etwa 4000 Euro benötige die Schule, um Experimentierkästen zu allen relevanten Themengebieten der Klassenstufen eins bis vier in Klassenstärke zu kaufen. Geplant sind die Kästen "Wind und Wetter", "Magnet und Kompass", "Fahrzeug bauen", "Schwimmen und sinken", "Luft", "Licht und Schatten", und "Stromkreis".

Die Grundschule

45 Schülerinnen und Schüler besuchen in diesem Jahr die im Bad Säckinger Orsteil Rippolingen gelegene Josef-Anton-Sickinger-Grundschule. Aufgeteilt sind die Schüler in zwei Klassen, die jeweils zwei Klassenstufen zusammenfassen.

