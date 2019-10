von Hrvoje Miloslavic

Die runderneuerte Bad Säckinger Badmattensporthalle wird am Montag, 7. Oktober, ihren Regelbetrieb wieder aufnehmen. Beendet sind damit die im Mai 2018 begonnenen Sanierungsarbeiten, die die Stadt Bad Säckingen und den Landkreis Waldshut 3,25 Millionen Euro gekostet haben. Von einem „tollen Tag“ sprach Bürgermeister Alexander Guhl, der sich über die Wiedereröffnung eines „attraktiven und zentralen Leistungsstandortes“ erfreut zeigte.

Wie wichtig Stadt und Kreis die Badmattenhalle ist, zeigte nicht zuletzt die prominente Schar, die sich zum Pressegespräch eingefunden hatte. Landrat Martin Kistler sowie Caren-Denise Sigg und Markus Siebold, Bürgermeister Alexander Guhl und Stadtbaumeisterin Margit Ulrich, Kreisrat Fred Thelen und Architekt Martin Lauber ließen es sich nicht nehmen, persönlich Presse und Öffentlichkeit die frohe Kunde zu überbringen.

Die große Herausforderung der Hallensanierung sei gut geglückt, betonte Guhl. Angesichts der großen Investitionen in Sportstätten und der ohnehin angespannten finanziellen Situation sei die Stadt „an den Rand ihrer Leitungsfähigkeit gekommen“, gestand Guhl. Umso dankbarer zeigte sich der Bürgermeister, dass Landkreis und Regierungspräsidium den Geldhahn der Förder- und Ausgleichstöpfe aufgedreht haben. Der Anteil der Stadt an den Sanierungskosten beläuft sich somit auf rund 1,8 Millionen Euro. „Wir hätten nicht gewusst, was tun“, gestand Guhl.

Besonders froh müsste der Bürgermeister über den neuen Hallenboden sein. Zu dem nicht vorhergesehenen Sanierungsmehraufwand, der mit dazu beigetragen hat, dass die anfängliche Kalkulation in Höhe von Millionen 2,8 Millionen Euro überschritten werden musste, gesellte sich die Unzuverlässigkeit einer mit der Lieferung beauftragten Firma.

Neben der Stadt Bad Säckingen zeigt auch der Landkreis ein großes Interesse an der Sanierung der Badmattenhalle. Zwar seien die Nutzungsanteile der Stadt Bad Säckingen ungleich höher, erinnerte Landrat Kistler. Aufgrund der Zuständigkeit des Amtes für Kreisschulen und Liegenschaften verspüre aber auch der Landkreis „seine Verantwortung“, versicherte Kistler. Allen an der Renovierung beteiligten Seiten dankend, lobte der Landrat die gute Zusammenarbeit, die „in gutem Konsens abgewickelt worden ist“, so Kistler.

30 Gewerke arbeiten mit

Einen Überblick über die umfangreiche Sanierungsmaßnahme lieferte Architekt Martin Lauber. Diese „spannende Aufgabe“, die er mit der Sanierung des 1981 erbauten Gebäudes übernommen habe, sei praktisch einem Neubau gleichgekommen, so Lauber. Insgesamt 30 Gewerke hätten ihren Beitrag zum kompletten Austausch des Halleninneren sowie den Arbeiten an der Elektro- und Lüftungstechnik, Sanitäranlagen, Fenstern und der Verbreiterung von Fluchtwegen geleistet.

Die Statik des Gebäudes habe es zwar nicht zugelassen, eine von der Stadtverwaltung gewünschte Photovoltaikanlage zu installieren. Erhebliche Einsparpotenziale kündigte Lauber dafür bei der Wärmerückgewinnung an, die durch eine technische Verbesserung der veralteten Lüftungs- und Heizungsanlage erreicht worden sei.

Der Regelbetrieb für Schulen und Vereine kann am Montag, 7. Oktober, beginnen. Andauern würden allerdings noch einige Arbeiten an der Außenfassade der Badmattenhalle, kündigte Lauber an. Modern gibt sich die Stadt mit dem Bau einer „Toilette für alle“. Um eine Toilette, die auch das juristisch inzwischen anerkannte „dritte Geschlecht“ berücksichtige, handele es sich dabei aber nicht, erklärte Guhl: „So fortschrittlich sind wir noch nicht.“