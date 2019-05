von sk

Auf dem Weg zur Schule ist am Dienstag gegen 7.45 Uhr ein 12-jähriger Schüler in der Rheinallee zu Fall gekommen. Andere Personen waren nicht beteiligt. Der Junge, der einen Fahrradhelm trug, zog sich Verletzungen im Gesicht und am Bein zu und wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Die Mutter fuhr den Schüler im Anschluss in ein Krankenhaus, wo er abschließend untersucht wurde. Das Fahrrad wurde geringfügig beschädigt.