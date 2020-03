von sk

Der Verkehrsübungsplatz in Wallbach wird derzeit von insgesamt 630 Schülern aus den Gemeinden Bernau, Todtmoos, Herrischried, Rickenbach, Görwihl, Dogern, Albbruck, Laufenburg, Murg, Wehr und Bad Säckingen zur Grundausbildung für den Fahrrad-Führerschein genutzt. An 50 Vormittagen im Jahr absolvieren 32 Klassen aus 19 Grundschulen hier ihre ersten beiden Übungseinheiten, bevor sie die nächsten beiden Einheiten im Realverkehr unter Beweis stellen dürfen. Außerdem wurden auf diesem PLatz auch durch die Polizei die ersten Pedelec-Senioren geschult, um diesem Personenkreis mehr Fahrsicherheit zu vermitteln.

Allerdings stehen die Schüler noch im Regen oder im Sommer in der prallen Sonne. Ehrenamtlich wurden die Pläne für einen Wetterschutz fertiggestellt. Der Bauantrag ist eingereicht. Spenden sind seit 1. März möglich. Dies schreibt Wallbachs Ortsvorsteher Fred Thelen in einer Pressemitteilung. Baubeginn mit Unterstützung des städtischen Bauhofes ist für 1. Mai geplant. Die Materialkosten betragen circa 13.500 Euro. Die Grundschulen und Gemeinden, aber auch jeder Bürger mit einem Herz für Kinder kann an die Bürgerstiftung Bad Säckingen spenden, die neben der Volksbank Rhein-Wehra das Projekt unterstützt.

Ein Crowdfunding ist bei der Volksbank Rhein-Wehra aufgeschaltet und kann ab sofort gefüttert werden. Das Ziel sind 7500 Euro. Jede Spende ab 10 Euro bezuschusst die Volksbank mit 5 Euro. Der Initiator der Aktion, Wallbachs Orstvorsteher Fred Thelen, empfielt deshalb: „Lieber fünf Spenden je 10 Euro als einmal 50 Euro spenden.“