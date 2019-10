Die Schüler der Anton-Leo-Schule unterstützen mit einem Sponsorenlauf den Kindergarten Wawacha in Cusco, Peru. Die Initiative, dem Kindergarten Wawacha in Peru finanzielle Hilfe zukommen zu lassen, hatte die Kollegin Andrea Mutter angeregt. Zusammen mit der Kollegin Annika Hundrieser organisierte sie die Aktion. Bereits zwei Jahre zuvor hatte der Elternbeirat die Anregung gegeben, nicht eine große Hilfsorganisation mit einem riesigen Apparat zu unterstützen, sondern einer Einrichtung, bei der die Gelder direkt an Bedürftige fließen.

Bad Säckingen Die Geschichte von Leo dem mutigen Löwen: Grundschüler aus Bad Säckingen begeistern mit selbst geschriebenem Theaterstück Das könnte Sie auch interessieren

Das ist mit der Unterstützung des Kindergartens Wawacha in Cusco gelungen. Da die Schwester von Frau Mutter, Martina Käser mit ihrem Partner Juan Gerson Flores in Cusco lebt, überbrachte sie bei einem Besuch in ihrer Heimatstadt Bad Säckingen ein offizielles Dankesschreiben des Kindergartens an die Schüler und Schulleitung der Anton-Leo-Schule.

Es ist bereits im Alltag für den Kindergarten schwierig, die laufenden Kosten für Miete, Strom, Wasser, Essen, Schulmaterial, Reparaturen und Nahrungsmittel zu decken. Eine defekte Wasserleitung hatte gerade Schulbücher und Unterrichtsmittel unbrauchbar gemacht, so dass die Spende der Anton-Leo-Kinder (Titel des Schulliedes) gerade zu Recht kam.

Kindergarten Wawacha

Der Kindergarten Wawacha wurde 2007 gegründet und betreut Kinder aus finanziell schlecht gestellten Familien. Oftmals bekommen die Kinder nur dort etwas zu essen. Gleichzeitig lernen sie dort bereits das Schreiben, Lesen und Rechnen sowie den sozialen Umgang miteinander. Natürlich bleibt auch genügend Zeit zum Spielen. Die Schüler erliefen einen Spendenbetrag von 3800 Euro. Während 2000 Euro an das Projekt Kindergarten Wawacha geht, will sich die Schule vom zweiten Teil der Summe neue Sportequipments und Materialien zur Vorbereitung auf die Fahrradprüfung anschaffen.