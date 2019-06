von Peter Umstetter

Fast auf den Tag genau zwei Monate nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Terrasse des Schnellrestaurants McDonalds am westlichen Ortseingang von Bad Säckingen hat man wieder freie Sicht. Noch am Mittwochabend war es so, als würde es noch wochenlang dauern. Mitarbeiter machten sich auch schon Gedanken darüber, wie lange der „Schrotthaufen“ vor der Türe der Bad Säckinger McDonalds-Filiale noch liegen würde.

Auf einmal ging es ruckzuck. Am Donnerstag gegen 11 Uhr wurden die ersten Handgriffe angelegt, wie Nadin Wiepcke, eine Anwohnerin, berichtet und der nicht sehr einladende Trümmerhaufen, einer Kinderrutsche, wurde demontiert und in einem Container entsorgt.

Zwei Monate hat es gedauert, bis die durch einen schweren Verkehrsunfall zerstörte Kinderrutsche beim Schnellrestaurant McDonalds am westlichen Ortseingang von Bad Säckingen entsorgt wurde. | Bild: Peter Umstetter

Nach Auskunft von Housem Chetioui, dem Geschäftsführer der Filiale des Schnellrestaurants, sei es zu Verzögerungen beim Unfallgutachter gekommen. Das Gutachten sei jetzt erst gekommen, und vorher habe er die zerstörte Kinderrutsche nicht entfernen können. „Es wird wieder ein Playland für Kinder errichtet werden“, sagt Chetioui.