Stores of des Year 2019, Zukunftspreis Handel 2019, Gastro Star 2019 und Fischtheke des Jahres 2019. Gleich viermal landete der Schmidts Markt XL in Bad Säckingen ganz oben auf dem Siegertreppchen. Und zu Recht ist die Familie Schmidt stolz auf das Erreichte, denn diese vier Preise holten sie sich 2019 und nur nach einem Jahr seit der Eröffnung des XL-Marktes im Brennet Park.

Doch mit dem Erreichten möchte sich die Unternehmerfamilie nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Um dem Thema „Nachhaltigkeit“ einen weiteren Schritt näher zu kommen, richtet der Markt nach der Einführung von Verpackungsdosen für Fisch, Wurst, Käse oder Fleisch sowie den Mehrweg-Obstnetzen und den Mehrweg-Brotbeuteln, in rund drei Wochen einen „Unverpackt-Bereich“ ein. In diesem Bereich können die Kunden ihre Verpackungen selbst mitbringen und sich Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Reis, Beeren oder Getreide und in naher Zukunft auch Drogerieartikel, selbst abpacken. Auch Mehrwegbecher für den „Coffee to go“ sind demnächst zu haben. „Der Kunde kommuniziert mit uns“, so Geschäftsführer Martin Schmidt. Und das Unternehmen kommt den Kundenwünschen gerne nach. Allerdings: „Wir machen das, was sinnvoll ist“.

Obwohl die Familie Schmidt in Sachen „Visionen“ schon seit vielen Jahren die Nase vorne hat, zögerten sie bisher, an Wettbewerben teilzunehmen, die unter anderem vom Einzelhandelsverband ausgeschrieben worden sind. „Wir haben uns dabei immer gefragt: Was bringt es den Kunden?“, erklärt Martin Schmidt. Doch irgendwann hat die Geschäftsleitung aber festgestellt, dass sie mit dieser Meinung nicht richtig liegen. „Wir sprechen diese Wettbewerbe mit unseren Mitarbeitern ab und haben gemerkt, alle stehen dahinter.“, so Schmidt weiter. Entsprechend motiviert sind die Mitarbeiter dann an die Arbeit. Und das scheint wohl auch die Jury überzeugt zu haben, die in allen vier Fällen unangemeldet nach Bad Säckingen gekommen sind. Es wurden Testkäufe gestartet, auch Mitarbeiter befragt und die Fachkompetenz unter die Lupe genommen.

Beim Fisch hat die Nachhaltigkeit der Produkte eine Rolle gespielt und wieviel Komponente dazu genutzt worden sind, Spieße herzustellen oder ähnliches. „Wir räuchern unsern Fisch zum Beispiel selbst“, erklärt der Geschäftsführer. Das die Gastronomie im Obergeschoss des Marktes mit Servicepersonal ausgestattet ist, war ebenfalls ein wesentlicher Faktor für den „Gastro Star“. Aber auch das Familienkonzept mit Spielecke und Wickeltisch oder das qualitativ hochwertige Essen aus regionalen Lebensmitteln, wurden in die Waagschale gelegt. Bundesweit haben sich über 100 Märkte unter anderem für den „Gastro Star“ oder für die „Fischtheke des Jahres“ beworben. Aus dieser Anzahl kamen jeweils drei Märkte in die engere Auswahl.

Für die Auszeichnung „Stores of The Year 2019“ wurde das Marktkonzept, aber auch die Innen- und Außenarchitektur bewertet. Der Zukunftspreis Handel wurde der Familie Schmidt dann von der Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, Nicole Hoffmeister-Kraut, persönlich in Stuttgart überreicht. Beim Zukunftspreis Handel spielte das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle. Und in diesem Bereich sind die Schmidt’s Märkte bereits seit vielen Jahren Vorreiter. So stammt die Panade der Schnitzel im Gastrobereich aus den Brötchen vom Vortag. Und auch das Gemüse, das sich nicht mehr verkaufen lässt, wird verarbeitet. „Oft sind es nur kleine Stellen die entfernt werden müssen“, erklärt der Geschäftsführer. Doch für den Verkauf ist dieses Gemüse nicht mehr geeignet. Allein zwölf Weiderinder aus der Region pro Woche werden alleine in den Schmidt’s Märkten verwertet.

Worauf Martin Schmidt besonders stolz ist, ist die Tatsache, dass in der Laufzeit der Wettbewerbe im Markt nichts „aufgehübscht“ worden ist, sondern der Preis im üblichen Marktalltag gewonnen worden ist. „Diese vier Preise heben das Gesamtniveau des Marktes und da haben auch unsere Kunden etwas davon“, so Schmidt.