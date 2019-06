Sie ist noch da, die Schildkröte in der Nähe des Bootshauses. Wir haben bereits vergangenes Jahr über den Einwanderer aus Amerika berichtet. Die Rotwangenschmuckschildkröte hat den vergangenen Winter offenbar gut überstanden und wohnt noch an derselben Stelle am Rhein wie letzten Sommer.

Auch die Kollegen Enten sind noch da in direkter Nachbarschaft zur Schildkröte, die wie so häufig auf einem der Baumstämme sitzt und sich sonnt. Experten haben vermutet, dass die hierzulande nicht heimische Schildkröte vermutlich ausgesetzt wurde.