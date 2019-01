Dem Bad Säckinger Sanitätshaus Schneider stehen in diesem Jahr große Veränderungen ins Haus. Der Hauptsitz des Betriebes wird vom Brennet-Areal nach Obersäckingen ziehen und sich erheblich vergrößern. Das Unternehmen investiert in seine Expansion 2,8 Millionen Euro, berichten die Geschäftsinhaber Anja und Norbert Sittler unserer Zeitung. Die Familie hat das Gelände von Autoteile Mayer in der Schaffhauserstraße 31 und 35 gekauft. Übergabe der Immobilie war am 4. Januar. Nächste Woche beginnt der Umbau, Mitte Jahr soll Einzug sein.

Die Entwicklung: Vom Kleinbetrieb zum Mittelständler

Das Sanitätshaus Schneider ist ein Bad Säckinger Traditionsbetrieb, er wurde 1948 gegründet und war Jahrzehnte in der Steinbrückstraße ansässig. Vor 25 Jahren trat Norbert Sittler in das Geschäft ein und übernahm es später zusammen mit seiner Frau Anja. Sittler ist Orthopädietechnikermeister, seine Frau hat eine kaufmännische Ausbildung. Unter der Leitung des Paares entwickelte sich der Betrieb zum mittelständischen Unternehmen mit heute 40 Mitarbeitern mit Hauptsitz in Bad Säckingen auf dem Brennet-Areal und zahlreichen Niederlassungen am Hochrhein.

Erweiterung in Obersäckingen

„Wir suchen schon lange nach Eigentum“, berichtet Norbert Sittler. Die Übernahme des Geschäftshauses von Autoteile Mayer sowie der benachbarten Villa sei ein Glücksgriff gewesen. Vor allem deshalb, weil sich auf dem Brennet-Areal etwas tut. Investor Stephan Denk plant die Errichtung weiterer Gebäude, Bauanträge sind bereits gestellt. Den neuen Gebäuden muss früher oder später auch der heutige Schneider-Firmensitz weichen. Das passiere zwar nicht heute und morgen, sagen Anja und Norbert Sittler, dennoch habe der jetzige Standort für sie keine dauerhafte Perspektive mehr.

In der Villa an der Schaffhauser Straße neben dem ehemaligen Geschäftsgebäude von Autoteile Mayer werden künftig die Verwaltung des Sanitätshauses Schneider untergebracht wie auch Schulungsräume. Bild: Andreas Gerber | Bild: Gerber, Andreas

Pläne auf dem Gesundheitscampus

Gleichzeitig haben sich die Sittlers auch entschieden, eine weitere Niederlassung im künftigen Gesundheitscampus zu eröffnen. Das sei jedoch erst als nächster Schritt nach dem diesjährigen Umzug in die Schaffhauser Straße geplant. Die Campus-Entscheidung sei im Zusammenhang mit einem Umzug des Orthpädischen Zentrums auf den Gesundheitscampus zu sehen. Die Filiale im Ärztehaus Seconia sei bislang in direkter Nachbarschaft zu den Orthopäden. Diesen Standortvorteil wolle man weiterhin nutzen, wobei das Seconia-Geschäft bestehen bleibe.

So wird in den nächsten Monaten erweitert

Zunächst werde jedoch das aktuelle Projekt umgesetzt, legen die beiden ihre Prioritäten fest. Die Umbauarbeiten beginnen nächste Woche. Die Geschäftsräume bei Autoteile Mayer umfassten derzeit rund 600 Quadratmeter. Im hinteren Teil sei ein Anbau geplant. Zusammen mit den Räumlichkeiten in der Villa habe man dann in der Schaffhauser Straße 1600 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung, wobei in der Villa Verwaltung und Schulungsräume untergebracht werde. Zur Zeit verfügt die Firma Schneider auf dem Brennet-Areal über 1000 Quadratmeter. Diese Expansion ermöglicht es dem Betrieb, die notwendigen Neuerungen und Modernisierung vorzunehmen. „Wir brauchen vor allem im Lager- und Logistikbereich mehr Platz“, sagt Norbert Sittler und gibt ein Beispiel: Das Unternehmen hat derzeit zwischen Rheinfelden und Singen an Privatpersonen, Krankenhäuser und Heime 400 Krankenbetten vermietet und rund 3000 Rolatoren. Diese Hilfsmittel kommen intervallmäßig zurück, müssen dann überholt, gereinigt und desinfiziert werden. Dafür wird es künftig eine moderne Waschstraße geben, die neuesten Standards genüge, so Sittler: "Bis jetzt machen wir das von Hand".

Der Familienbetrieb

Für das Ehepaar Sittler ist diese Millionen-Investitionen nicht nur ein Schritt in die Zukunft des Unternehmens, sondern auch für die Familie. Denn das Paar weiß, dass ihre Kinder den Betrieb weiterführen werden. Beide – Tochter und Sohn – sind schon im Geschäft. Die Tochter hat Prokura, der Sohn macht gerade den Orthopädietechnikermeister.