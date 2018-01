Bad Säckingen-Wallbach Sandro Achenbach leitet nun den Männergesangverein Frohsinn Wallbach

Sandro Achenbach, bisher stellvertretender Vorsitzender, übernimmt den Vorsitz beim MGV Frohsinn Wallbach, sein alter Posten bleibt zunächst vakant.

Der Gesangverein Frohsinn Wallbach hat einen neuen Vorsitzenden. Sandro Achenbach wurde einstimmig zum neuen Vereinschef gewählt. Er war zuvor stellvertretender Vorsitzender. Dieses Amt musste vorerst vakant bleiben, da sich dafür noch kein Kandidat abzeichnete. Achenbach löst Peter Maszurimm ab, der fortan etwas kürzer treten möchte. Maszurimm ist ebenfalls Vorsitzender beim Partnerverein Männerchor Eintracht Öflingen.

Maszurimm schaute auf ein aktives und erfolgreiches Sängerjahr zurück. „Wir haben wieder einen vollen Terminkalender absolviert.“ Das Jahr habe begonnen mit der Hilfe beim Narrentreffen in Öflingen und mit einem Kameradschaftsabend mit den Sängerkollegen aus Öflingen. Auftritte hatte der Chor bei Konzerten in Niederhof und in Wies im Kleinen Wiesental. Als einen der Höhepunkte bezeichnete Maszurimm die Fahrt in die Schweizer Partnerstadt Näfels. Dort hätte man die Sängerfreundschaft gepflegt und an einem tollen Liederabend teilgenommen.

Das eigene Sommerfest auf dem Gelände des Bootsclubs in Brennet sei zwar verregnet gewesen, aber trotzdem zu einem fröhlichen Anlass geworden. Viel Aufmerksamkeit hätten die Wallbacher bei Konzerten in Karsau und Gurtweil bei den dortigen Gesangvereinen gefunden. Bereichert hätte man die Weihnachtszeit mit zwei heimischen Kirchenauftritten. Alle Veranstaltungen seien erfolgreich gewesen und harmonisch verlaufen, resümierte Maszurimm. Für den erkrankten Dirigenten Martin Setz, der sich zurzeit in Badenweiler zur Reha befindet, verlas der Vorsitzende dessen Bericht. Der Chorleiter bezeichnete die Konzerte des Wallbacher Chores ebenfalls als musikalisch erfolgreich.

Er lobte auch die gute Harmonie, die den Chor auszeichne. Die Sänger seien stets motiviert an das Liedgut herangegangen. Er sei immer bemüht gewesen, schrieb Setz weiter in seinem Bericht, aus den Sängern das Beste herauszuholen.

Dank Spenden könne man auch finanziell auf ein zufriedenes Jahr zurückblicken, bilanzierte Kassierer Udo Huber. Die Revisoren Wolfgang Müller und Alfons Rindl hatten keinerlei Beanstandungen an der Kassenführung. Der Rechner habe eine übersichtliche und saubere Belegführung, bestätigte Müller. Ehrenvorsitzender Bernd Engelsberger war erfreut über den guten Probenbesuch, der sich auf 87 Prozent gesteigert hatte. Kein einziges Mal gefehlt hat Günter Glombotzki, lobte Engelsberger. In seinem Arbeitsbericht, zur im vergangenen Jahr gebildeten Arbeitsgruppe, erwähnte Schriftführer Egon Holland den hohen Arbeitsaufwand für das Organisationskomitee beim Naturparkmarkt und beim Herbstfest. Beides sei erfolgreich gewesen. Die stellvertretende Ortsvorsteherin Karina Weiß zeigte sich erfreut, dass es mit einem neuen Vorsitzenden beim Gesangverein weitergehe. Ihr Dank galt Peter Maszurimm, der Hervorragendes für den Chor geleistet habe. Aber auch den Sängern, die bei konzertanten Auftritten Wallbach immer gut vertreten hätten. Dem neuen Vorsitzenden und dem Chor wünsche sie wieder ein erfolgreiches Vereinsjahr.