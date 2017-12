Bad Säckingen Sameday Records reißen ihre Besucher im Kursaal zu Begeisterungsstürmen hin

650 Fans kommen zum Jahresabschlusskonzert der Wehrer Band in den Kursaal. Die Musiker begeistern auch mit neuen Facetten.

Vom Hochrhein schafften sie es 2015 in die TV-Casting-Show "The Voice of Germany", begeisterten Andreas Bourani und spielten für ihn als Vorband bei seinem Tourauftakt in Österreich. Die Band Sameday Records – Severin Ebner, Patrick Huber und Daniele Cuviello – hat etwas geschafft, was nicht jedem gelingt: Ihre Musik ist generationenübergreifend. Vom Siebenjährigen bis zum 70-Jährigen sind alle gleichermaßen begeistert. Das zeigte sich auch am Mittwoch beim Jahresabschlusskonzert im Kursaal. Normalerweise finden hier rund 500 Gäste Einlass, am Mittwoch waren es 650, ermöglicht nur durch einen Mix aus Steh- und Sitzplätzen. Das Konzert war bereits zwei Wochen im Voraus, so früh wie noch nie, ausverkauft.

Den Einstieg zum Konzert durfte der Wehrer Singer-Songwriter Julian Schönauer, alias Paperhat, gestalten, der seine Sache gut machte. Nach dem Intro-Video zu ihrem neuen Song "5 Years", der am Donnerstag veröffentlicht wurde, kamen sie auf die Bühne: Sameday Records spielten den Song auch noch live. Das Publikum war vom ersten Moment an hingerissen. Die Musiker boten einen Querschnitt ihrer schönsten Songs, wie etwa "On My Own", "Confession", "Hey There, Delilah", "Give It All Up" "You & Me" oder "Demons" und dem im Schwarzwald gedrehten Video im Hintergrund, ließen das Publikum mit agieren. "Lullaby" sangen sie inmitten des Publikums, im Schein der Handylampen.

Das Trio begeisterte mit seinen Stimmen, dem Gitarrenspiel, begleitet vom Cajón, der Kistentrommel aus Südamerika. Aber auch mit seiner flapsig-unbekümmerten, lockeren Art. Sie sind "die Jungs von nebenan", herzlich, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, Idol für Teenies und Jugendliche. Ganz dicht an der Bühne klebten die Teenies, sie sind vor allem Fans von Patrick Huber, für viele Musiklehrer für Gitarre und Cajón. Auch die siebenjährige Maira aus Bad Säckingen war kaum vom Bühnenrand wegzukriegen. "Er macht tolle Musik", schwärmte die Zweitklässlerin aus der Weihermattenschule. Huber gibt dort Cajón Unterricht, auch für Maira, die mit ihren Eltern kam. Das Konzertticket gab es zu Weihnachten, erzählte der von der Musik der Band ebenfalls begeisterte Papa Manfred Thomas. "Begeistert" zeigte sich auch Roland Tröndle, 60, aus Laufenburg: "Ich bin ein großer Fan von ihnen." Sabine Franke, 52, reiste aus Müllheim an: "Ich finde die Entwicklung famos und wie sie mit dem Publikum arbeiten. Wir sind zum dritten Mal hier." Klaus Wick, 61, aus Bad Säckingen war zum dritten Mal hier: "Das Konzert ist super."

Der Abend bot viele magische Momente mit Gänsehautfaktor: Sameday Records zu dritt an einer Gitarre bei "Spanish", das Zusammenspiel mit der wunderbaren Theresa Albiez, die bei "Disneyland", "Keep On Walking" und "I Will Be" auf ihrer Geige begleitet. Klasse der rockig gespielte Coversong "Smooth Criminal" von Michael Jackson – Riesenbeifall war der Lohn. Eine neue Seite zeigte Martina Kupczynski, stellvertretende Amtsleiterin Projektleiterin Marketing – Tourismus und Kulturamt. Sie begeisterte mit ihrer schönen Stimme in "Ex's & Oh's." Die Stimmung im Publikum war bestens, alles sang mit, schwang die Arme, strahlende Gesichter, wohin man sah.

Ein rund zweieinhalbstündiges Konzert endete mit einem Blues-Medley, der "Never Ending Story" und einem Konfettiregen aus Goldpapierschnipseln als Zugaben. Es entließ begeisterte und glücklich strahlende Familien hinaus in die Nacht. Die Musiker hatten sich wieder einmal selbst übertroffen.