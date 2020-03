Was genau ist geplant?

Unter dem als „Nordfeld„ bezeichneten Gebiet westlich vom schweizerischen Wallbach soll ab 2026 unterirdisch Sole gewonnen werden. Um die Sole vom Nordfeld in die Saline Riburg zu befördern, ist auch der Bau einer 5,5 Kilometer langen, unterirdischen Transportleitung vorgesehen. Der Bau der Transportleitung und die Erschließung des Nordfelds beginnen frühestens im Jahr 2022, schreibt die Schweizer Salinen AG in ihrer Pressemitteilung. Früher könne nicht begonnen werden, da das gesamte Bewilligungsverfahren für das Bauprojekt mindestens zwei Jahre dauert. Aktuell befindet sich das Projekt also noch in der Planungsphase.

Warum braucht es das neue Bohrfeld?

Heute kommt die Sole für die Saline Riburg aus dem Gebiet Bäumlihof, südwestlich von Möhlin. Nach aktuellen Prognosen der Schweizer Salinen liefert dieses Gebiet nur noch bis ins Jahr 2027 Salz. Die Soleproduktion unter dem Nordfeld soll deshalb einen entscheidenden Teil zur nachhaltigen Versorgung der Schweiz mit heimischem Salz für weitere 20 bis 30 Jahre beitragen. „Nach heutigem Wissensstand befindet sich unter dem Nordfeld ein Salzvorkommen von rund 7,6 Millionen Tonnen“, schreibt die Schweizer Salinen AG.

Die Karte der geplanten Transportleitung. Bilder: Schweizer Salinen AG | Bild: Schweizer Salinen AG

Wie funktioniert die Salzgewinnung? Nicole Riehtmüller von der Schweizer Salinen AG erklärt den Prozess der Salzgewinnung: „Wir bohren auf rund 250 bis 300 Meter in den Untergrund, bis wir auf das Salzlager stoßen. Grob gesagt wird zuerst eine Bohrung in den Untergrund getätigt, dann wird Frischwasser hinab gepumpt. Das Steinsalz löst sich dadurch auf und wird als gesättigte Sole wieder hinauf gepumpt. Von dort wird das Salz via Pipeline in die Saline befördert. Dort wird die Sole enthärtet, sodass ein guter Verdampfungsprozess möglich ist. Die Sole wird dann gekocht, so dass die Flüssigkeit verdampft und das reine Salz zurück bleibt. Diese Salzmasse wird anschließend in der Zentrifuge geschleudert und das Salz wird dann der entsprechenden Verarbeitung je nach Verwendungszweck zugeführt. In der Saline Riburg, wo wir Auftausalz und Regeneriersalz produzieren, wird das Salz lose in den großen Saldomen gelagert oder in Säcke abgepackt“.

Welche Auswirkungen haben die Bohrungen auf das deutsche Wallbach?

„Die Bohrungen auf dem Gemeindegebiet von Wallbach/Zeiningen (Schweiz) haben keinerlei Auswirkungen auf die Gemeinde Wallbach in Deutschland. Die Distanz zu den geplanten Bohrungen ist zu groß, als dass Lärm, Licht oder Erschütterungen im Deutschen Wallbach wahrnehmbar wären“, informiert Nicole Riehtmüller Pressesprecherin der Schweizer Salinen auf Anfrage des SÜDKURIER. „Der Salzabbau funktioniert im Untergrund, dass heißt, wenn das Bohrloch installiert ist, ist der Abbau unsichtbar“, so Riethmüller. Lediglich die Schachtdeckel seien zu sehen. Die Bohrungen seien außerdem geräuschlos. Der Bohrplatz könne begrünt werden, und wie es auf dem Bohrfeld Bäumlihof in Möhlin der Fall ist, auch für den Naturschutz verwendet werden. „Auch im Nordfeld bleibt das zur Solegewinnung genutzte Gebiet für alle zugänglich und bewahrt seinen Charakter als ertragreiches Kulturland und lebendige Naturfläche.“

Der Bohrplatz in Möhlin. Der Salzabbau geschieht hier unsichtbar und geräuschlos. | Bild: Schweizer Salinen AG

Haben die Bohrungen und die Transportleitungen Auswirkungen auf die Heilquellen von Bad Säckingen?

Die Transportleitungen liegen unterirdisch, die Heilquellen von Bad Säckingen Fridolinsquelle und St. Vincentiusquelle ebenfalls. Doch laut Nicole Riethmüller haben die Bohrungen keinerlei Auswirkungen auf die Heilquellen. Sie erläutert: „Die Salzvorkommen nordwestlich von Wallbach (Schweiz) liegen in einem sedimentären Becken und gehören zu den Schichten des Mittleren Muschelkalks. Das kristalline Grundgebirge, aus dem die Heilquellen von Bad Säckingen gespiesen werden, wird durch die geplanten Bohrungen der Schweizer Salinen in keinster Weise tangiert.“

