Bad Säckingen Salvatore Di Liberto geht auch mit 80 Jahren noch täglich wandern

Seinen 80. Geburtstag feiert am Dienstag, 13. März, Salvatore Di Liberto. Der Jubilar erfreut sich immer noch einer guten Gesundheit. So geht er beispielsweise täglich auf eine mehr als einstündige Wanderung, um sich fit zu halten.

In San Guiseppe Sato in der Provinz Palermo kam Salvatore Di Liberto auf die Welt. Nach dem Schulbesuch arbeitete er in der elterlichen Landwirtschaft. 1964 heiratete er seine spätere Ehefrau Giovanna. Drei Kinder kamen auf die Welt. Als 1968 das große Erdbeben war, ging er nach Mailand. Nach acht Monaten kam er wieder auf die Insel zurück. Mehrere Jahre arbeitete er als Baggerfahrer. 1973 siedelte die Familie nach Murg um. In der damaligen Gold-Zack in Murg arbeitete er, bis der Betrieb geschlossen wurde. 1998 ging Salvatore Di Liberto in den Ruhestand.

In Deutschland gefällt es dem Jubilar ausgesprochen gut. Einmal im Monat kommt er mit einer Gruppe aus seinem Heimatland zusammen. Dabei ist er für die Verpflegung zuständig. Immer noch fährt er problemlos mit seinem Auto. Solange seine Eltern lebten, verbrachte die Familie regelmäßig der Urlaub auf Sizilien. Zu seinem Geburtstag werden neben seiner Ehefrau und den Kindern auch fünf Enkelkinder und ein Urenkel zu den Gratulanten gehören.