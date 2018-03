Bad Säckingen Sachbeschädigung und Erpressung: Mann aus Bad Säckingen fordert 20 000 Euro vom Chef

Wegen Erpressung und Sachbeschädigung angeklagt ist ein 58-jähriger ehemaliger Mitarbeiter einer Firma in Bad Säckingen. Vom Chef verlangte der Angeklagte 20 000 Euro wegen angeblicher Schwarzarbeiten und drohte zudem dessen Frau. Der medizinische Gutachter sieht eine schizo-affektiven Psychose bei dem Angeklagten.

Wird Marc Gerster vom Landgericht Waldshut den Paragraphen 21 des Strafgesetzbuch (verminderte Schuldfähigkeit) bei seinem Urteil ins Auge fassen, wie der medizinische Sachverständige Helmut Bartikowski vom psychiatrischen Zentrum in Waldshut angeregt hatte?

Der 58-jährige Angeklagte, der vom Amtsgericht Bad Säckingen wegen Sachbeschädigung und Erpressung zu einer Geldstrafe von zehn Tagessätzen zu je 100 Euro verurteilt worden war, hatte gegen das ihn verhängte Urteil Berufung eingelegt. Der Mann hatte erst stundenweise und später in Vollzeit bei einer Firma in Bad Säckingen gearbeitet, wo er kleinere Arbeiten und Kurierfahrten übernommen hatte. Ihm war dann gekündigt worden, weil sich drei Kunden der Firma über ihn beschwert hatten. Der 58-Jährige war der festen Überzeugung, dass sein ehemaliger Chef ihm noch 20 000 Euro schulde, für Arbeiten, die er für ihn "schwarz" geleistet haben will.

Er soll damals gedroht haben, der Frau des Chefs etwas anzutun, wenn er das Geld nicht bekomme. Dazu soll er ein Jahr nach der Kündigung die Reifen zweier Firmenwagen zerstochen und das Führerhaus zerkratzt haben. Er habe nichts getan. Er habe nur gesagt, er werde bis in die höchste Instanz gehen, wolle nur das was ihm zustehe, sagte der 58-Jährige aus. Warum er gekündigt worden sei, wisse er nicht. Er wolle nur Gerechtigkeit, alle seien gegen ihn. Er habe zugegeben, die Reifen zerstochen zu haben, sagte sein ehemaliger Chef aus. Auch habe er ihn immer wieder auf der Straße getroffen, wo er ihn beleidigt und nach seinem Geld gefragt habe. Sie habe Angst vor ihm, erklärte auch die Frau des Chefs. Sie traue sich nachts nicht mehr alleine auf die Straße. Ihr Anwesen hätten sie mit Überwachungskameras aufgerüstet.

Auch einem anderen Mitarbeiter soll der Angeklagte immer wieder aufgetragen haben, dem Chef zu sagen, er wolle sein Geld. Der Angeklagte sei zum Tatzeitpunkt erheblich in seiner Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt gewesen, erklärte der medizinische Gutachter. Er gab zu bedenken, dass der 58-Jährige wegen einer schizo-affektiven Psychose bereits in stationärer Behandlung gewesen sei. Er habe Stimmen gehört, die ihm befohlen hätten, sich umzubringen. Die verordnete Medikation nehme er nur unregelmäßig, zur Therapie gehe er nur selten. Er gehe davon aus, dass zum Tatzeitpunkt eine Restsymptomatik bestanden habe, die den Angeklagten zu dieser Tat gedrängt habe. Ein Urteil wird heute erwartet.