Bad Säckingen Sachbeschädigung an Kinderhort

Bad Säckingen – Zu einer Sachbeschädigung kam es am vergangenen Wochenende an einem Kinderhort in der Werderstraße. Unbekannte traten die Türe zu der sich außen befindlichen Herrentoilette auf und rissen damit die Schließvorrichtung der Türe heraus. Auf der Tür konnte ein großer Fußabdruck sichergestellt werden. Von einem Einbruchsversuch in den Hort geht die Polizei nicht aus.